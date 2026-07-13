Volkswagen uvažuje o zrušení dalších 50 tisíc míst, píší média

Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších padesát tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume, napsaly agentura Reuters nebo časopis Der Spiegel. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění padesáti tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo sto tisíc lidí. O tomto počtu propuštěných už dříve s odvoláním na své zdroje informoval web listu Manager Magazin.
Manager Magazin na konci června napsal, že Blume se chystá celosvětově zrušit až sto tisíc pracovních míst, což by bylo asi patnáct procent současného stavu. Volkswagen se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Podle agentury Reuters a časopisu Der Spiegel ale nyní v interním rozhovoru zveřejněném na intranetu poprvé zmínil konkrétní počet míst, která hodlá zrušit. K dříve dojednaným padesáti tisícům by tak přibylo dalších padesát tisíc. Propouštění by se podle médií mělo týkat společnosti Volkswagen i dalších firem, které jsou součástí koncernu, například Porsche nebo Audi.
Česká automobilka Škoda Auto, která je rovněž součástí koncernu Volkswagen, na konci června v reakci na propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety a týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, řekl mluvčí pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.
Blume v interním rozhovoru uvedl, že číslo padesát tisíc vychází z potřeby snížit náklady na správu, infrastrukturu a podporu na konkurenceschopnou úroveň. Podle něj jsou ve srovnání s podobnými podniky ve Volkswagenu stále o dvacet procent vyšší. Z toho podle šéfa koncernu „vychází teoretické odvození, že bez změny nákladů práce by to znamenalo celosvětově zhruba padesát tisíc míst“. Blume dodal, že vedení koncernu dál zkoumá, co je „nutné a potřebné“. Počet lidí, kteří by mohli přijít o práci, tak není definitivně stanoven.
Omezení výroby
Volkswagen minulý týden ve čtvrtek po zasedání dozorčí rady oznámil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o padesát procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent. K možnému propouštění se ale podnik tehdy nevyjádřil. Koncern přistoupil ke změnám pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel.
Časopis Manager Magazin na konci června také uvedl, že by se propouštění mělo týkat hlavně Německa a že čtyřem závodům koncernu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu – hrozí, že budou uzavřeny. Volkswagen má sídlo ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.
Modelem pro záchranu některých pracovních míst v Německu by mohla být změna výroby – z automobilek by se mohly stát zbrojní továrny. Podle pondělní zprávy webu hospodářského časopisu Capital nyní vláda spolkové země Dolní Sasko zvažuje, že by mohla vstoupit jako investor do továrny Volkswagenu v Osnabrücku, aby usnadnila její transformaci. Mluvčí dolnosaské vlády se ke zprávě zatím nevyjádřil. Dolní Sasko teď drží ve Volkswagenu pětinový podíl.