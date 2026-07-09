Volkswagen ohlásil omezení výroby, k propouštění se nevyjádřil

Německý automobilový koncern Volkswagen po čtvrtečním zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o padesát procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o tři čtvrtiny, uvedla společnost v tiskové zprávě. „Díky našemu plánu do budoucna vstupujeme vlastními silami do další fáze transformace,“ sdělil šéf Volkswagenu Oliver Blume.
Rada se ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko sešla již v 16:00. Zasedání skončilo až pozdě večer. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Před centrálou začal ještě před zahájením jednání hlučný protest.
Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz podotkl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodů a zrychlením vývoje technologií. Prvním konkrétním krokem tímto směrem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence za zhruba 7,4 miliardy eur (více než 179 miliard korun), na němž se firma na konci června dohodla s firmou Bain Capital.
Rada schválila balíček dvanácti opatření a takzvaný „Zielbild 2030“ (cílový obraz do roku 2030). Výrobní kapacity chce koncern přizpůsobit aktuální poptávce a přiostřené konkurenci na trhu na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií přitom firma disponovala kapacitou na téměř dvanáct milionů aut a snížení o dva miliony jednotek už podle vedení z velké části dosáhla.
Podle AFP hrozí konflikt se zaměstnanci
Vedení firmy, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci, napsala dříve agentura AFP. Časopis Manager Magazin s odkazem na své zdroje už v červnu informoval, že Volkswagen plánuje výrazně zpřísnit opatření ke snižování nákladů. Celosvětově by mohlo být zrušeno až sto tisíc pracovních míst, což je dvojnásobek proti původním plánům. Čtyřem závodům koncernu v Německu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu – podle zdrojů titulu hrozí, že budou uzavřeny.
Odborový svaz IG Metall nehodlá na uzavření čtyř závodů přistoupit. Pod heslem „Jednotní v boji za naši budoucnost“ ve čtvrtek pořádal protestní akce ve všech německých závodech koncernu. Jen v samotném Wolfsburgu se dle odborů sešlo více než čtyři sta lidí, mnozí z nich měli trubky a používali sirény.
„IG Metall stojí bok po boku s pracovníky, se vší silou se postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění,“ zdůraznil regionální manažer IG Metall pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto. Premiér spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies už v červnu prohlásil, že země s plánem nesouhlasí. Dolní Sasko drží ve Volkswagenu pětinový podíl.
V absolutních číslech by propuštění stovky tisíc lidí a uzavření čtyř montážních závodů znamenalo největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu. Srovnatelné změny provedl před bankrotem v roce 2009 a v jeho průběhu americký automobilový koncern General Motors. Na začátku 90. let firma také během čtyř let zrušila až 74 tisíc pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.