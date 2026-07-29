Nízká hladina Rýna může vést k nedostatku paliv v Německu, píše Bloomberg

Pokles hladiny Rýna vinou extrémního sucha může vést k nedostatku pohonných hmot v Německu a přimět Švýcarsko čerpat strategické zásoby ropy. Ohrožena je další kriticky důležitá vodní cesta, píše agentura Bloomberg. Připomíná, že by to byla už čtvrtá přepravní oblast, která je prakticky vyřazena z provozu po Hormuzském průlivu, přístavech v Černém moři a úžině Báb al-Mandab v Rudém moři.
Rýn protékající severozápadní Evropou sice nemá takový geopolitický význam jako některé jiné vodní toky, o nichž se v poslední době hojně hovoří, avšak je neméně klíčový, uvádí Bloomberg. Funguje totiž jako dopravní tepna propojující chemické závody, ropné rafinerie, ocelárny, uhelné elektrárny a další průmyslové provozy ve Švýcarsku, Německu a Francii s nizozemskými přístavy.
Německý chemický gigant BASF SE jeho význam popisuje velmi silnými slovy: „Bez Rýna by se průmyslová výroba v západní Evropě zhroutila.“
Extrémní sucho, podle agentury pravděpodobně zhoršené změnou klimatu, snížilo hladinu vody na kriticky nízkou úroveň a už nyní výrazně omezilo nákladní lodní dopravu. A běžně nejsušší měsíce pro Rýn – srpen a září – mají teprve přijít.
Ceny za přepravu prudce vzrostly
Nízká hladina vody omezila nákladní dopravu na říčních člunech. Jejich průměrný náklad klesl na 800 tun oproti obvyklým 5100 tunám a ceny za přepravu se prudce zvýšily na téměř 150 eur (asi 3630 korun) za tunu, což představuje historické maximum.
Pokud by se doprava zastavila úplně, Švýcarsko by mohlo být nuceno během několika týdnů čerpat ze svých strategických zásob ropy. Začalo by totiž mít potíže se zajištěním dostatečného množství rafinovaných produktů, jako je motorová nafta, z ropného uzlu Antverpy–Rotterdam–Amsterdam. Ty se obvykle dovážejí na člunech. Německé petrochemické závody a slévárny oceli by mohly být nuceny snížit produkci kvůli nedostatku surovin, které se dovážejí z přístavů v Severním moři. Mohl by také nastat lokální nedostatek pohonných hmot v Německu.
Narušení provozu na Rýně přichází v nejméně vhodnou dobu. Obchodníci s komoditami zaměření na evropské vnitrozemské trhy nyní sledují předpovědi deště stejně jako jejich kolegové na Blízkém východě počítají drony a rakety. Válka mezi Spojenými státy a Íránem připomněla světu, že vodní cesty jsou vůči válečným konfliktům zranitelné. Krize na Rýně by nám měla připomenout, že oteplující se svět bude mít dopad i na říční plavbu, uzavírá Bloomberg.