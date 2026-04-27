Kvůli dvěma blokádám klesla doprava v Hormuzském průlivu skoro k nule, píše Bloomberg

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Za pondělí agentura napočítala tři íránská plavidla opouštějící úžinou záliv, a to jeden tanker se zkapalněným ropným plynem a dvě lodi se sypkým nákladem.
Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes třicet. Napětí se na této vodní cestě vyostřilo, když minulý týden íránské dělové čluny ostřelovaly lodě a americké síly zadržely dva ropné tankery.
V posledních dnech byl zaznamenán jen nepatrný provoz, přičemž většina těchto lodí měla vazby na Írán. V neděli se komerční odjezdy omezily na jeden tanker s palivem spojený s Íránem, jeden nákladní tanker a dvě regionální nákladní lodi. V neděli byl spatřen tanker s palivem spojený s Čínou, jak přes Hormuzský průliv vplouvá do zálivu.
Spojené státy a Izrael zaútočily 28. února na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.
Zablokování námořní dopravy v Hormuzském průlivu výrazně zvýšilo ceny ropy, jež se od té doby pohybují kolem sta dolarů (asi 2070 korun) za barel. Vedly také ke kolísání cen plynu nebo zdražování zemědělských hnojiv. Před válkou cestou procházela přibližně pětina světových dodávek ropy, ropných produktů a zkapalněného plynu, stejně jako asi třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři.
Později Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se po většinu příměří výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. USA později oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží. Teherán později ohlásil uvolnění Hormuzského průlivu pro obchodní plavbu. USA nicméně pokračovaly ve své blokádě íránských přístavů, a tak Írán později oznámil opětovné uzavření průlivu.