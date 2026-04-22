Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
Íránská média kolem 12:00 SELČ oznámila, že íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zastavily dvě nákladní lodě, nad kterými následně převzaly kontrolu. Podle prohlášení totiž neměly k plavbě potřebná povolení íránských úřadů. Obě lodě poté změnily směr plavby a míří k íránským břehům. O něco později íránská média informovala o třetí lodi, na kterou zaútočily revoluční gardy.
„Kapitán kontejnerové lodi ohlásil, že se k plavidlu přiblížil dělový člun IRGC (Islámských revolučních gard),“ uvedla už dříve námořní služba UKMTO. Dodala, že bez jakékoliv předchozí rádiové výzvy člun následně zahájil na plavidlo palbu, která způsobila těžké poškození velitelského můstku. „Posádka je v pořádku a nebyly zaznamenány ani žádné dopady na životní prostředí,“ informovala UKMTO.
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a americký prezident Donald Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán 17. dubna průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.