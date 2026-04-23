USA tvrdí, že od začátku blokády íránských přístavů přiměly 31 lodí změnit kurz


23. 4. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Spojené státy od začátku své blokády íránských přístavů přiměly 31 lodí, převážně ropných tankerů, změnit kurz a navrátit se do přístavů, uvedlo oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států na Blízkém východě (CENTCOM). Většina z lodí podle prohlášení pokyny následovala.

Íránský prezident Masúd Pezeškján americkou blokádu mezitím označil za jednu z hlavních překážek k upřímným jednáním s USA. Podobně také íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí řekl, že zdrojem nestability v Hormuzském průlivu a Perském zálivu obecně je agrese ze strany USA a Izraele. Írán podle něj v souladu s mezinárodním právem učinil kroky na svou obranu a ochranu svých zájmů. Dodal, že za důsledky těchto kroků „mohou agresoři“.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová naopak sdělila, že americký prezident Donald Trump je s americkou blokádou spokojen a pokládá ji za úspěšnou a účinnou.

Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.

Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory. Ty ale nepřinesly žádný výsledek a Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán minulý pátek průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to právě kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.

Většina provozu v Hormuzském průlivu podle Borka utichla

Podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka je nyní situace v Hormuzském průlivu taková, že naprostá většina provozu utichla. „Protože provoz touto úžinou je zatížen tak velkým rizikem, že to nemůže být běžný stav,“ podotkl Borek, podle něhož sice oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států oznámilo, že přimělo 31 lodí změnit kurz, avšak desítky dalších lodí vůbec nevypluly. „To samé platí z opačné strany. Mnohé tankery, které jsou v Perském zálivu, zůstávají tam, kde jsou, protože nechtějí riskovat,“ dodal.

Podle listu New York Post by se mohlo další kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem konat už v pátek. Borek ale poukázal na to, že z oficiálních míst v USA a z tamního tisku přicházejí často protichůdná vyjádření. Je podle něj ale evidentní, že se stále jedná. „Nevíme, jestli se jedná přímými a vysoce postavenými diplomatickými kanály, nebo nějakými bočními,“ sdělil s tím, že druhá možnost znamená, že jedná někdo níže postavený v mocenské hierarchii. „A zároveň to může být nepřímý kanál. To znamená, že nejednají Íránci a Američané, ale jednají přes prostředníky,“ nastínil další možnost Borek.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic, píše Euractiv

Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
před 4 mminutami

Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu imigračních agentů

Nejlepší fotografii v soutěži World Přes Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
před 6 mminutami

„Laskavé hry.“ Rusko oficiálně zavádí propagandu do mateřských škol

Od letošního září přibydou v ruských mateřských školách „Laskavé hry“. Půjde o hodiny „vlastenecké výchovy“, která už pod jiným názvem funguje na školách a slouží k šíření státní propagandy a militarizaci dětí. Některé školky zavedly podobné hodiny z vlastní iniciativy už dříve. Nejmenší děti se v nich třeba učí, jak rozebrat kalašnikov, nebo natáčejí klipy na podporu ruské armády a války proti Ukrajině.
před 8 mminutami

10:50Aktualizovánopřed 29 mminutami

ŽivěSněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

Poslanci ve čtvrtek zřejmě schválí česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou zemí. Senát souhlasil s její ratifikací už loni v prosinci. Na programu sněmovního jednání jsou také mezinárodní dohody v úvodním kole a pravidelné interpelace na členy vlády. Ty písemné zabraly něco málo přes hodinu, jednání dolní komory po pauze od 11:00 pokračuje.
09:01Aktualizovánopřed 31 mminutami

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je zprovoznění ropovodu potvrzením, že poškozen nebyl.
08:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Investigace CNN rozkryla sexuální útoky na omámené oběti

Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisèle Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
07:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Srážka vlaků u Kodaně si vyžádala sedmnáct raněných, stav čtyř je kritický

Sedmnáct raněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav čtyř lidí je kritický, informovala ve čtvrtek ráno dánská agentura Ritzau s odvoláním na místní úřady.
před 1 hhodinou
Načítání...