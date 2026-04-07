Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg


Zdroj: ČTK

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.

K útoku došlo asi 90 kilometrů od Tabrízu, uvedla oficiální tisková agentura IRNA s odvoláním na krizový štáb provincie Východní Ázerbájdžán. Íránské revoluční gardy na telegramu oznámily, že úder zasáhl silniční most.

Terčem dalších útoků se podle AFP staly železnice v provinciích Alborz, Kazvín či Isfahán. IRNA s odkazem na místního činitele napsala, že při zásahu železničního mostu v Kášánu zahynuli dva lidé.

Američané bombardovali ostrov Charg

Íránská agentura Mehr bez podrobností uvedla, že ostrov Charg postihly výbuchy. Server Axios s odkazem na svůj zdroj napsal, že na ostrov udeřily americké vojenské síly. To později potvrdila i agentura Reuters, stanice NBC News a list The Wall Street Journal.

Ropná infrastruktura na ostrově podle jejich informací nebyla cílem úderů. Podle NBC News se jednalo o vojenské sklady a objekty, systémy protivzdušné obrany a bunkry. Stanice také tvrdí, že se jednalo pouze o operaci ze vzduchu bez vylodění pozemních jednotek. The Wall Street Journal píše o padesáti trefených cílech.

Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku.

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg
Útoky na ostrov či jeho obsazením vyhrožoval americký prezident Donald Trump v případě, že Teherán nebude souhlasit s ukončením bojů. Snahy o dojednání příměří byly podle dostupných informací zatím neúspěšné. Trump stanovil na brzké středeční ráno SELČ ultimátum, po jehož uplynutí pohrozil rozpoutat proti Íránu mohutné údery a „peklo“.

V úterý odpoledne SELČ pak Trump na své sociální síti pohrozil „zničením celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.

„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“ napsal Trump. „Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“ dodal americký prezident.

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“
Výběr redakce

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11Aktualizovánopřed 1 mminutou
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

10:25Aktualizovánopřed 12 mminutami
Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

před 15 mminutami
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 21 mminutami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

před 56 mminutami
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

13:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

před 1 hhodinou
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 3 hhodinami

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. V době útoku v budově nebyl žádný izraelský diplomat.
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se voleb. Jeho cesta podtrhuje význam, který prezident USA Donald Trump přikládá Orbánově znovuzvolení, napsala agentura Reuters. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa.
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž tvrdí, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovala AFP. Írán a Izrael v úterý pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Írán podmínil mírové rozhovory s USA okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se nebudou opakovat.
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
