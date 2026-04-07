Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.
K útoku došlo asi 90 kilometrů od Tabrízu, uvedla oficiální tisková agentura IRNA s odvoláním na krizový štáb provincie Východní Ázerbájdžán. Íránské revoluční gardy na telegramu oznámily, že úder zasáhl silniční most.
Terčem dalších útoků se podle AFP staly železnice v provinciích Alborz, Kazvín či Isfahán. IRNA s odkazem na místního činitele napsala, že při zásahu železničního mostu v Kášánu zahynuli dva lidé.
Američané bombardovali ostrov Charg
Íránská agentura Mehr bez podrobností uvedla, že ostrov Charg postihly výbuchy. Server Axios s odkazem na svůj zdroj napsal, že na ostrov udeřily americké vojenské síly. To později potvrdila i agentura Reuters, stanice NBC News a list The Wall Street Journal.
Ropná infrastruktura na ostrově podle jejich informací nebyla cílem úderů. Podle NBC News se jednalo o vojenské sklady a objekty, systémy protivzdušné obrany a bunkry. Stanice také tvrdí, že se jednalo pouze o operaci ze vzduchu bez vylodění pozemních jednotek. The Wall Street Journal píše o padesáti trefených cílech.
Ostrov Charg, který se nachází v severní části Perského zálivu, je strategický pro íránský ropný průmysl. Na ostrově se plní tankery, které přepravují íránskou ropu pro zahraniční zákazníky, například pro Čínu. Prodej ropy patří k hlavním zdrojům příjmů pro íránskou ekonomiku.
Útoky na ostrov či jeho obsazením vyhrožoval americký prezident Donald Trump v případě, že Teherán nebude souhlasit s ukončením bojů. Snahy o dojednání příměří byly podle dostupných informací zatím neúspěšné. Trump stanovil na brzké středeční ráno SELČ ultimátum, po jehož uplynutí pohrozil rozpoutat proti Íránu mohutné údery a „peklo“.
V úterý odpoledne SELČ pak Trump na své sociální síti pohrozil „zničením celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.
„Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?“ napsal Trump. „Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!“ dodal americký prezident.