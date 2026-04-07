Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah


před 6 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.

„Obsah vytvořený pomocí umělé inteligence zaznamenal exponenciální nárůst,“ popisuje Lucía Ortiz de Zárateová, profesorka morální filozofie na Autonomní univerzitě v Madridu. Podle ní jej využívá íránská strana, stejně jako Izrael a Spojené státy, a to k velmi rozličným účelům, jako jsou „propaganda, výsměch nebo motivace jedné či druhé strany“.

Jedná se o obsah, který se šíří od začátku války. Brzy ráno 28. února americký prezident Donald Trump potvrdil útok USA koordinovaný s Izraelem. O několik hodin později byla oznámena smrt ajatolláha Alího Chameneího, zatímco na sítích se šířila fotografie nejvyššího vůdce v troskách vytvořená pomocí umělé inteligence.

Pro Ramóna Salaverríu, profesora žurnalistiky na Univerzitě v Navarře a koordinátora Iberské observatoře digitálních médií (Iberifier), představuje válka s Íránem „vývojovou fázi“ dezinformací: během pandemie přišla „masivní vlna textových dezinformací“, ale už ze své podstaty šlo o „velmi málo vizuální fenomén“. Během ruské války na Ukrajině se rozšířily „grafické dezinformace“ spolu s „manipulací videí a fotografií“, zatímco v tomto konfliktu na Blízkém východě jsou „dezinformace mnohem více spojené s obsahem vytvořeným umělou inteligencí“.

Ilustrační fotografie
Zdroj: VerificaRTVE

Tal Hagin, výzkumník specializující se na dezinformace a zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT), upozorňuje, že za tímto rozsahem fotografií a videí vytvořených umělou inteligencí stojí pokrok platforem, „který umožňuje vytvářet kvalitnější padělky s nižšími náklady“. Zároveň vyzdvihuje jednu z výzev, které tento fenomén představuje pro fact-checkery (ověřovatele faktů): „Videa vytvořená AI může být obtížné vyvrátit způsobem, který je pro diváka srozumitelný,“ zatímco „stará videa nebo zprávy bez uvedení zdroje lze vyvrátit poměrně snadno“.

Obsah vytvořený umělou inteligencí šířený Izraelem, Íránem a USA

Editorka zpravodajství v Evropské vysílací unii (EBU) Mahsa Aminolahiová považuje válku s Íránem za první válku, v níž se „AI používá v tak velkém měřítku“. Podle ní nejde jen o množství, rozdíl je i v tom, kdo tento obsah šíří: „Nepoužívají ho jen neoficiální účty nebo propagandistické mašinérie, ale objevuje se i v oficiálních zdrojích.“

Připomíná, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zveřejnil video, jehož zvuk byl zmanipulován pomocí umělé inteligence, aby simuloval projev v perštině, jak VerificaRTVE dříve popsala v tomto článku. Příkladů je však více: „Vidíme videa jasně vytvořená pomocí AI, která zveřejnil Bílý dům, a vidíme, že íránské revoluční gardy zveřejňují videa raketových útoků vylepšená pomocí AI“, dodává Aminolahiová. Existuje také případ fotografie zakrváceného dětského batohu, kterou na X zveřejnilo íránské velvyslanectví v Rakousku, aby odsoudilo útok na školu v Minábu.

Lze AI vnímat jen jako další propagandistickou zbraň? „Je naprosto zřejmé, že jakékoli sdělení, které upravíte pomocí AI, aniž byste na to diváky upozornili, se určitým způsobem stává součástí této propagandistické mašinérie,“ říká Aminolahiová. „AI umožňuje různým aktérům konfliktu vytvářet působivější obraz jejich vojenské síly,“ dodává.

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“
Donald Trump

Když uživatelé internetu považují videa vytvořená AI za skutečná

Šíření a popularizace videí vytvořených umělou inteligencí vede uživatele k pochybnostem i o obsahu, který je skutečný. To se stalo i v případě nepravdivého tvrzení, že Benjamin Netanjahu je mrtvý. Izraelský premiér v posledních týdnech veřejně vystupoval a zveřejňoval videa na svých sociálních sítích, přesto uživatelé trvají na tom, že je mrtvý a že zveřejněný obsah vytvořila AI. „Myslím, že AI se obecně využívá k šíření konspiračních teorií a umožnila, aby se konspirace o Netanjahuově smrti rozšířila mnohem více, než by tomu bylo ještě před rokem,“ vysvětluje Tal Hagin.

Podle Ramóna Salaverríi tyto falešné narativy ukazují, že „v mnoha případech má větší váhu to, čemu lidé chtějí věřit, než samotné empirické důkazy“, protože „někteří lidé se cítí pohodlněji s dezinformacemi, které jim dávají za pravdu, než s informacemi, jež jejich postoje zpochybňují“. Mahsa Aminolahiová vysvětluje, že „na íránské straně lidé režimu natolik nedůvěřují, že když oficiální fotografové pořídí snímky americko-izraelského útoku na civilní místa v Íránu a jsou na nich vidět zranění lidé, mnohé komentáře zpochybňují, zda nebyly vytvořeny pomocí AI“.

Videa vytvořená pomocí umělé inteligence zachycují falešnou smrt Netanjahua i smyšlený útok v Tel Avivu
Zdroj: VerificaRTVE

V jiných případech matou uživatele samotné nástroje umělé inteligence, když jsou asistenti chybně používáni jako prostředky k ověřování informací. Umělá inteligence společnosti X Grok například tvrdila, že skutečné záběry útoku na školu v Minábu z 28. února byly pořízeny v Afghánistánu v roce 2021. V jiném případě zašla ještě dál a tvrdila, že video z bombardované budovy v Bejrútu zachycuje valencijské slavnosti Fallas.

„Generativní nástroje umělé inteligence nebo chatboti mají určitou auru, že nejsou kontaminovány lidskou zaujatostí,“ říká profesor žurnalistiky Ramón Salaverría. To je však podle něj „nezbavuje chyb“. Dodává, že se navíc najdou lidé, kteří se za to schovávají a vkládají větší důvěru do AI „než do obsahu, který vyhodnocují a upřednostňují informační profesionálové“. Když se tyto technologie „spletou“, „vznikají nežádoucí situace“.

Wikipedie omezila používání AI, povoluje už jen drobné úpravy a překlady
Ilustrační foto

Sociální síť X pozastavuje účty, pokud neupozorní na obsah vytvořený AI

Dne 3. března, tedy pouhé tři dny po začátku války, oznámila sociální síť X, že pozastavuje možnost monetizace účtů, které bez upozornění zveřejňují videa ozbrojeného konfliktu vytvořená pomocí AI. Oznámil to hlavní produktový ředitel společnosti X Nikita Bier: „V době války je zásadní, aby lidé měli přístup k autentickým informacím z místa dění,“ napsal.

Lucía Ortiz de Zárateová se domnívá, že nedůvěra veřejnosti vůči obsahu vytvořenému AI „souvisí s nedostatky evropské regulace“. Tvrdí, že jakýkoli uměle vytvořený obsah by měl nést „označení, například vodoznaky“. „Pravidla nebo mechanismy, které by měly zajistit, aby občané poznali, zda byl obsah vytvořen AI, nefungují,“ říká. Zároveň se ale domnívá, že i kdyby fungovaly, tento typ narativů zesiluje „krize důvěry v instituce a média“.

Mario Pérez Galindo, RTVE, 7/04/2026 09:37 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomocí umělé inteligence.

Výběr redakce

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 7 mminutami
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 1 hhodinou
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

před 1 hhodinou
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

07:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

před 2 hhodinami
Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

10:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
před 6 mminutami

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Podle zdrojů agentury Reuters v budově nebyli žádní izraelští diplomaté.
12:43Aktualizovánopřed 7 mminutami

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.
před 1 hhodinou

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž tvrdí, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovala AFP. Írán a Izrael v úterý pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Írán podmínil mírové rozhovory s USA okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se nebudou opakovat.
07:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Vietnamským prezidentem bude generální tajemník komunistické strany To Lam

Vietnamským prezidentem bude v příštích pěti letech generální tajemník tamní komunistické strany To Lam. Rozhodl o tom v úterý jednomyslně vietnamský parlament. Osmašedesátiletý Lam se tak stane nejmocnějším vietnamským vůdcem za několik desetiletí, píše agentura Reuters.
05:46Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
před 5 hhodinami

Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...