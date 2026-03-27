Wikipedie omezila používání AI, povoluje už jen drobné úpravy a překlady

Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie zakázala používání umělé inteligence při tvorbě nebo přepisování článků. Podle nových pravidel smí editoři používat jazykové modely, například ChatGPT, Google Gemini nebo DeepSeek, pouze výjimečně. Texty vytvořené těmito nástroji totiž často porušují základní zásady encyklopedie, zejména požadavek na ověření ze spolehlivých zdrojů.
Nově představená pravidla připouštějí pouze dvě výjimky. Editoři mohou jazykové modely využít k drobným textovým úpravám, například k odstraňování překlepů nebo formátování vlastního textu. Výsledek musí ale vždy zkontrolovat člověk. Druhou výjimkou je použití umělé inteligence k překladu článků z jiných jazykových verzí.
Překlad však musí respektovat pravidla Wikipedie a editor musí ovládat oba jazyky na potřebné úrovni. Za obsah přeloženého textu odpovídá vždy editor, nikoli AI.
Individuální přístup
Správci portálu upozornili, že styl psaní některých autorů připomíná výstupy jazykových modelů. Platforma nechce postihovat editory za jejich vlastní styl, a proto bude při hodnocení úprav hlavním kritériem dodržování zásady ověření a principu neutrálního pohledu. Zohledněna bude také historie úprav konkrétního uživatele.
Rozhodnutí přichází v době, kdy se nástroje umělé inteligence stále častěji využívají při tvorbě obsahu na internetu i ve výuce. Wikipedie tak reaguje na rizika nepřesností, zkreslení faktů a možného porušování autorských práv.
Wikipedie funguje od roku 2001 a vytváří obsah, který je dostupný zdarma a může jej upravovat kdokoli s připojením k internetu. Díky tomu se stala jedním z nejrozsáhlejších a nejpoužívanějších zdrojů informací na světě, dostupným ve stovkách jazykových verzí. Její význam spočívá nejen v dostupnosti údajů, ale také v možnosti sdílet znalosti napříč kulturami a vzdělávacími systémy.