Wikipedie slaví čtvrt století, významně do ní přispívají také Češi


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Wikipedie slaví čtvrt století
Zdroj: ČT24

Přesně před pětadvaceti lety vznikla největší encyklopedie světa. Po anglické verzi začaly brzy přibývat další jazykové mutace Wikipedie, která v současnosti díky zhruba 250 tisícům dobrovolníků obsahuje více než 65 milionů článků ve více než třech stech jazycích. Wikipedie prochází díky své komunitě takzvaných Wikipedistů průměrně 342 úpravami za minutu. Dobrovolní editoři tak odhalí a opraví případný vandalismus v řádu minut.

Výraznou stopu na Wikipedii zanechává také česká komunita. Patří do ní básník slam poetry Anatol Svahilec, který přispěl již několika tisíci články: například o česko-americkém ilustrátorovi Augustu Petrtýlovi z Chicaga, jehož ilustrace k historickému románu o Alexandru Velikém zaujaly Svahilce.

Bibliografku Jiřinu Kádnerovou přitahuje k Wikipedii dobrodružství, protože se podle ní někdy nelze dostat přímo ke zdroji. Ředitelka spolku Wikimedia Česká republika Klára Joklová vysvětluje, že komunita rozhoduje o dostatečném ozdrojování článků. Wikipedisté se setkávají v rámci takzvaných Wikiclubů, ve kterých se zájemci mohou naučit a vylepšit své dovednosti.

„Ahoj, našel jsem tvoji fotku.“ WhatsAppem se šíří nový podvod
Ilustrační foto

Výběr redakce

Babišova vláda získala důvěru sněmovny

SledujteBabišova vláda získala důvěru sněmovny

06:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Alianční země posílají vojáky do Grónska

Alianční země posílají vojáky do Grónska

12:10Aktualizovánopřed 11 mminutami
Šlo to velmi dobře, řekla Machadová po schůzce s Trumpem. Detaily neprozradila

Šlo to velmi dobře, řekla Machadová po schůzce s Trumpem. Detaily neprozradila

21:01Aktualizovánopřed 32 mminutami
Wikipedie slaví čtvrt století, významně do ní přispívají také Češi

Wikipedie slaví čtvrt století, významně do ní přispívají také Češi

před 33 mminutami
K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

10:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán tvrdí, že nechystá popravy demonstrantů

Írán tvrdí, že nechystá popravy demonstrantů

06:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
S vyproštěním uvázlého kamionu v centru Prahy pomáhali hasiči i policisté

S vyproštěním uvázlého kamionu v centru Prahy pomáhali hasiči i policisté

před 1 hhodinou
Turkovo jmenování ministrem by nebylo ohrožením demokracie, míní Vesecká

Turkovo jmenování ministrem by nebylo ohrožením demokracie, míní Vesecká

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

SledujteBabišova vláda získala důvěru sněmovny

Vláda ANO, SPD a Motoristů premiéra Andreje Babiše (ANO) získala důvěru sněmovny. K hlasování se poslanci dostali ve čtvrtek večer po rekordních 26 hodinách rozpravy. Babiš v ní řekl, že se nenechá sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něho ale soudci, kteří rozhodují politicky. Opozice v rozpravě kritizovala ekonomické plány kabinetu a varovala, že zahraniční politika nové vlády ohrozí bezpečnost země.
06:00Aktualizovánopřed 5 mminutami

Wikipedie slaví čtvrt století, významně do ní přispívají také Češi

Přesně před pětadvaceti lety vznikla největší encyklopedie světa. Po anglické verzi začaly brzy přibývat další jazykové mutace Wikipedie, která v současnosti díky zhruba 250 tisícům dobrovolníků obsahuje více než 65 milionů článků ve více než třech stech jazycích. Wikipedie prochází díky své komunitě takzvaných Wikipedistů průměrně 342 úpravami za minutu. Dobrovolní editoři tak odhalí a opraví případný vandalismus v řádu minut.
před 33 mminutami

K vymáhání dotací po Agrofertu nám chybí klíčový dokument, tvrdí resort zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. Ministerstvo zemědělství podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument. Podle Babiše Agrofert nic nedluží.
10:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Turkovo jmenování ministrem by nebylo ohrožením demokracie, míní Vesecká

„Filip Turek nebyl trestně stíhán, není trestně stíhán a neexistuje v podstatě žádný konkrétní právní důvod, který by hovořil o tom, že je hrozbou porušení demokracie v České republice,“ uvedla předsedkyně ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Renata Vesecká (nestr. za Motoristy) v Interview ČT24. Podstata jmenování ministrů podle ní závisí na ústavě, která dává jednoznačnou odpověď – premiér navrhuje, prezident jmenuje. Pověst nevnímá jako důvod, proč někoho nejmenovat. Tím je konkrétní čin, kterým by Turkovo jednání nabourávalo demokratický řád, což se podle ní neprokázalo. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 2 hhodinami

Babiš při interpelacích odpovídal na otázky o střetu zájmů či Turkovi

Premiér Andrej Babiš (ANO) při čtvrtečních interpelacích odpovídal na otázky o řešení střetu zájmů. Po 16:00 začali na interpelace poslanců odpovídat ostatní členové vlády. Sněmovna musela kvůli otázkám přerušit jednání před hlasováním o osudu nového Babišova kabinetu, vrátila se k němu kolem 18:00, kdy zákonná lhůta pro interpelace skončila.
14:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel

Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, uvedl prezident Petr Pavel po jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově, kam se osobně vydal. Sdělil také, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná. Zmínil se také o Grónsku, spor o ostrov lze dle něj řešit diskusí v rámci NATO.
14:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Záchranáři se psy nacvičují pomoc z lavin

Desítky horských záchranářů i policistů včetně psovodů nacvičují v rámci mezinárodního lavinového a kynologického kurzu záchranu lidí z lavin. Na hřebenech v okolí krkonošské Pece pod Sněžkou, kde se akce koná, je v těchto dnech až 70 centimetrů sněhu. Účastníci si během výcviku již vyzkoušeli jak mrazivé, tak i deštivé počasí.
před 6 hhodinami

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení, okresní soud v Teplicích totiž ve čtvrtek zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Státní zástupkyně ho v úterý obžalovala z dalšího znásilnění.
11:09Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...