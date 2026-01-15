Wikipedie slaví čtvrt století, významně do ní přispívají také Češi

Přesně před pětadvaceti lety vznikla největší encyklopedie světa. Po anglické verzi začaly brzy přibývat další jazykové mutace Wikipedie, která v současnosti díky zhruba 250 tisícům dobrovolníků obsahuje více než 65 milionů článků ve více než třech stech jazycích. Wikipedie prochází díky své komunitě takzvaných Wikipedistů průměrně 342 úpravami za minutu. Dobrovolní editoři tak odhalí a opraví případný vandalismus v řádu minut.
Výraznou stopu na Wikipedii zanechává také česká komunita. Patří do ní básník slam poetry Anatol Svahilec, který přispěl již několika tisíci články: například o česko-americkém ilustrátorovi Augustu Petrtýlovi z Chicaga, jehož ilustrace k historickému románu o Alexandru Velikém zaujaly Svahilce.
Bibliografku Jiřinu Kádnerovou přitahuje k Wikipedii dobrodružství, protože se podle ní někdy nelze dostat přímo ke zdroji. Ředitelka spolku Wikimedia Česká republika Klára Joklová vysvětluje, že komunita rozhoduje o dostatečném ozdrojování článků. Wikipedisté se setkávají v rámci takzvaných Wikiclubů, ve kterých se zájemci mohou naučit a vylepšit své dovednosti.