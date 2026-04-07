Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 korun za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
Ministerstvo by mělo maximální ceny na další den stanovit odpoledne. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně.
Ekonomové hodnotí opatření rozporuplně. Podle těch, které ČTK oslovila, příliš nepomohou. Domnívají se, že distributoři budou snížené zisky z prémiových stanic kompenzovat zdražením v menších lokalitách. „Pokud bude cenový strop stanoven příliš nízko, dočkáme se nedostatku a na některých pumpách prostě a jednoduše nenatankujeme, protože se jim prodej pohonných hmot nevyplatí. Pokud bude cenový strop vysoko, tak nebude mít zásadní dopad,“ sdělil hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Distributoři pohonných hmot uvedli, že se opatřením přizpůsobí. Budou se státem spolupracovat na zavedení do praxe. Zároveň ujistili, že opatření by v současné době neměla narušit fungování tuzemského trhu čerpacích stanic ani dostupnost pohonných hmot. Důležité ale podle nich bude, aby se tržní prostředí co nejrychleji vrátilo do normálu.
Od začátku války stoupla cena nafty v Česku už o více než 15 korun na litru. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.