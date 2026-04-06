Nafta je v Česku nejdražší za čtyři roky, benzin za skoro 3,5 roku


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Nafta je v tuzemsku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o čtrnáct haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.

Od začátku války na Blízkém východě stoupla cena nafty v Česku už o více než patnáct korun za litr. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Meziročně benzin zdražil o 6,58 koruny a nafta o 14,30 koruny. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.

Vláda od středy v reakci na růst cen zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Začne od úterý odpoledne, kdy ministerstvo financí stanoví cenu pro středu.

Nejlevnější benzin natankují aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze, benzin je za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.

Vláda bude denně určovat maximální cenu paliv
Zleva ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (všichni ANO)

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na příměří, Teherán Hormuzský průliv neotevře

Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice

Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Soud rozhodne o vazbě pro dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích

Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Invazní pták husice nilská se šíří po Česku

Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Nafta je v tuzemsku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o čtrnáct haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
Velikonoce ve sněmovně znovu otevřou debatu o zákazu prodeje během svátků

Do sněmovny se znovu vrátí diskuse o zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. K návrhu ODS vláda zaujala neutrální stanovisko. Podporu má předloha třeba u zástupců koaličních Motoristů nebo Hospodářské komory. Naopak odbory jsou proti. Zákaz schválili poslanci v roce 2016. Pro zvedli ruku hlavně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část bývalého hnutí Úsvit.
Víc peněz na zdravotnictví nebo obranu. Vláda chystá rozpočet na příští rok

Výrazně vyšší dotace do zdravotnictví, přijatelné ceny energií a paliv, rychlejší růst důchodů pro nejstarší penzisty a víc peněz na obranu. To jsou priority, které bude podle premiéra i ministryně financí obsahovat rozpočet na příští rok. Andrej Babiš (ANO) už před dvěma týdny České televizi řekl, že deficit by v roce 2027 mohl být i vyšší než letos. Aktuálně má vláda hospodařit se schodkem tři sta deset miliard korun. První návrh rozpočtu chce ministryně financí Alena Schillerová (ANO) členům vlády předložit v červnu.
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
Pět zemí EU požaduje zavedení mimořádné daně pro energetické firmy, píše Reuters

Pět zemí Evropské unie požaduje zavedení mimořádné daně ze zisků energetických společností. Reagují tak na rostoucí ceny pohonných hmot kvůli válce v Íránu, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na dopis ministrů financí těchto zemí adresovaný Evropské komisi (EK), do kterého měla možnost nahlédnout.
Rostoucí ceny plynu, elektřiny či dopravy pociťují firmy i spotřebitelé

Zdražování plynu a zčásti i elektřiny už podle provedeného šetření pociťuje většina společností sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Ekonomové předpokládají, že válka na Blízkém východě zbrzdí celé tuzemské hospodářství. Pokles HDP odhadují na několik desetin procentního bodu. Rozhodujícím faktorem nicméně bude délka konfliktu. První dodavatelé energií už také přistoupili ke zvýšení cen pro domácnosti.
