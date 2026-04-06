Nafta je v Česku nejdražší za čtyři roky, benzin za skoro 3,5 roku

Nafta je v tuzemsku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o čtrnáct haléřů na 41,63 koruny za litr a nafta o 34 haléřů na 48,39 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny rostou kvůli zdražování ropy od doby, kdy Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě napadl okolní země.
Od začátku války na Blízkém východě stoupla cena nafty v Česku už o více než patnáct korun za litr. Benzin zdražil o zhruba osm korun. Meziročně benzin zdražil o 6,58 koruny a nafta o 14,30 koruny. Dražší než teď byla nafta v Česku naposledy v polovině března roku 2022. Benzin byl dražší naposledy v listopadu 2022.
Vláda od středy v reakci na růst cen zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr. Stát bude také denně určovat maximální cenu paliv. Začne od úterý odpoledne, kdy ministerstvo financí stanoví cenu pro středu.
Nejlevnější benzin natankují aktuálně řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,22 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr za 48,09 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze, benzin je za 42,40 koruny a nafta za 49,16 koruny.