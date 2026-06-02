Litevský parlament podpořil mírnější reformu veřejnoprávní stanice LRT, píše AFP


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Litevský parlament schválil mírnější podobu reformy týkající se veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice LRT. Navzdory úpravám v navrhovaném zákoně mediální organizace varují, že by nezávislost vysílání mohla být ohrožena. V úterý to napsala agentura AFP. Původní plány vyvolaly v pobaltské zemi rozsáhlé protesty a kritiku mediálních organizací, podle nichž by změny mohly oslabit redakční nezávislost stanice. Po schválení návrhu zákona parlamentem je podle agentury DPA zapotřebí ještě podpis prezidenta Gitanase Nausedy.

Podle stanice LRT byly některé sporné návrhy staženy. Nové předpisy zahrnují strukturální změny u vedoucích orgánů stanice a také ustanovení týkající se funkčního období a volby či odvolání generálního ředitele, píše DPA.

Dozorčí rada se podle serveru Delfi rozroste z dvanácti na patnáct členů, přičemž prezident a parlament budou moci jmenovat dohromady osm z nich a dalších sedm pak doplní organizace například z akademické nebo kulturní sféry.

Litevští politici chtějí navzdory protestům prosadit reformu veřejnoprávní LRT
Více než 10 tisíc lidí protestuje ve Vilniusu proti politizaci LRT

Na základě změn může být generální ředitel LRT odvolán před koncem svého funkčního období dvoutřetinovou většinou rady, pokud podle ní nebude splňovat požadavky na integritu nebo se dopustí závažného porušení povinností, píše dále Delfi. Nový zákon také omezí počet funkčních období generálního ředitele, který v této pozici nebude moci působit déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.

Mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) v předvečer schválení změn přivítala vyjmutí nejproblematičtějších pozměňovacích návrhů. Například redakční politika podle ní zůstane v rukou redakce, nikoliv rady.

Ředitelka vidí naději v ústavním soudu

Zároveň však vyjádřila obavy nad některými dalšími body. „Tento zákon by stále mohl být použit k odvolání současné šéfky veřejnoprávního vysílání,“ uvedl Pavol Szalai z RSF. A dokud budou vybírat většinu členů rady politici, nezávislost stanice bude postrádat pevný institucionální základ, dodala organizace.

Současná generální ředitelka LRT Monika Garbačiauskaitéová-Budrienéová podle stanice uvedla, že administrativní změny přijdou daňové poplatníky na dalších 300 tisíc eur ročně (přes 7,2 milionu korun) a zároveň zpomalí rozhodování. „Institucionální nezávislost LRT byla oslabena,“ uvedla. Vyjádřila zároveň naději, že se odpůrci změn odvolají k ústavnímu soudu.

Novela zákona o veřejnoprávních médiích vyvolává v Litvě protesty
Demonstrace ve Vilniusu kvůli svobodě médií

Litevští politici loni oznámili, že plánují usnadnit odvolání generálního ředitele LRT, připomněla stanice na webu. Zastánci původních pozměňovacích návrhů uváděli, že reagují na závěry auditu státního kontrolního úřadu, podle něhož řízení veřejnoprávního média vykazovalo nedostatky.

Novináři litevského veřejnoprávního rozhlasu a televize oponovali s tím, že čelí bezprecedentnímu politickému tlaku, a vinili členy vládnoucích stran ze snahy dostat vysílací společnost pod politickou kontrolu. Do ulic vyšla protestovat řada lidí a vzhledem k odporu veřejnosti vznikla pracovní parlamentní skupina a nový návrh zákona, uvedla DPA.

Výběr redakce

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

11:11Aktualizovánopřed 19 mminutami
Počet případů podezřelých na nákazu ebolou v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet případů podezřelých na nákazu ebolou v Kongu podle WHO prudce klesl

15:26Aktualizovánopřed 46 mminutami
Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných

Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku

Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

12:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami
„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

před 5 hhodinami
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

14:21Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při pondělním protestu v centrální Keni byli nejspíše zastřeleni dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters. Soud v úterý vpodvečer také na tři týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody s USA.
11:11Aktualizovánopřed 19 mminutami

Litevský parlament podpořil mírnější reformu veřejnoprávní stanice LRT, píše AFP

Litevský parlament schválil mírnější podobu reformy týkající se veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice LRT. Navzdory úpravám v navrhovaném zákoně mediální organizace varují, že by nezávislost vysílání mohla být ohrožena. V úterý to napsala agentura AFP. Původní plány vyvolaly v pobaltské zemi rozsáhlé protesty a kritiku mediálních organizací, podle nichž by změny mohly oslabit redakční nezávislost stanice. Po schválení návrhu zákona parlamentem je podle agentury DPA zapotřebí ještě podpis prezidenta Gitanase Nausedy.
před 42 mminutami

Počet případů podezřelých na nákazu ebolou v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet podezřelých případů eboly v Demokratické republice Kongo výrazně klesl z více než tisíc na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO). Konžské úřady vpodvečer podle agentury uvedly, že počet potvrzených případů eboly vzrostl zhruba o dvacet na 344, z nichž šedesát tvoří úmrtí.
15:26Aktualizovánopřed 46 mminutami

Trump mění tvář Washingtonu. Podle kritiků ignoruje názory odborníků

Další kontroverze kolem projektů Donalda Trumpa, který před oslavami 250. výročí americké nezávislosti mění tvář Washingtonu. Prezident ostře kritizoval soudce, který označil za nelegální nadzemní stavbu sálu na místě zbořeného východního křídla Bílého domu. Hlava státu uvedla, že verdikt ohrožuje národní bezpečnost. Stavba je v současnosti kvůli odvolání federálních úřadů pozastavena. Podle Trumpa je americká metropole zanedbaná, kritici mu ale vyčítají, že při snaze zapsat se do její podoby ignoruje zavedená pravidla a názory odborníků.
před 1 hhodinou

Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných

Nejméně 22 mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovořil o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
01:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump jako nového šéfa tajných služeb vybral hypotečního specialistu Pulteho

Americký prezident Donald Trump vybral za nového úřadujícího šéfa amerických tajných služeb (DNI) Billa Pulteho, nynějšího ředitele Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předsedu představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac. Podle agentur překvapivé rozhodnutí poslat do klíčové vládní funkce svého spojence bez jakýchkoli zkušeností v oblasti národní bezpečnosti oznámil Trump v úterý na sociální síti. Pulte ve funkci nahradí Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů.
před 3 hhodinami

VideoČeské firmy již mohou žádat o refundaci amerických cel na speciálním portálu

Více než rok od oznámení prvních celních změn v dovozu zboží do USA je situace v mezinárodním obchodu stále nejistá. Americký Nejvyšší soud plošné tarify letos v únoru označil za protiústavní – zhruba před měsícem proto začala tamní vláda firmám vyplácet kompenzace. Podle ředitele regionálního centra CzechTrade USA–Chicago Pavla Eichnera je celá situace ohledně cel nepřehledná, přičemž do celého procesu ještě vstupují i jednotlivé soudní spory. Po dobu, kdy cla platila, na nich české firmy zaplatily zhruba 800 milionů dolarů (přes 16,6 miliardy korun), říká Eichner a odhaduje, že z toho se v současnosti částečné refundace týká něco mezi 600 a 650 miliony dolarů (asi 12,5 až 13,5 miliardy korun). Pro žadatele o navrácení cel byl vytvořen speciální portál, přičemž je potřeba dodržet lhůtu 180 dní od uzavření importního procesu, uzavírá Eichner pro ČT.
před 4 hhodinami

„Měla jsem být zastřelena, ale až poté, co mě znásilní.“ Ukrajinky pro ČT popsaly ruské zajetí

V ruském zajetí zůstávají nejen tisíce ukrajinských vojáků, ale také ranění civilisté a ženy. Právě počet zajatých Ukrajinek se odhaduje na několik stovek. Reportérka zahraniční redakce ČT Barbora Maxová v průběhu čtyř let opakovaně natáčela s ženami, které zažily teror ruských lágrů a otevřeně promluvily o sexuálním násilí i brutálním mučení.
před 5 hhodinami
Načítání...