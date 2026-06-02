Litevský parlament podpořil mírnější reformu veřejnoprávní stanice LRT, píše AFP

Litevský parlament schválil mírnější podobu reformy týkající se veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice LRT. Navzdory úpravám v navrhovaném zákoně mediální organizace varují, že by nezávislost vysílání mohla být ohrožena. V úterý to napsala agentura AFP. Původní plány vyvolaly v pobaltské zemi rozsáhlé protesty a kritiku mediálních organizací, podle nichž by změny mohly oslabit redakční nezávislost stanice. Po schválení návrhu zákona parlamentem je podle agentury DPA zapotřebí ještě podpis prezidenta Gitanase Nausedy.
Podle stanice LRT byly některé sporné návrhy staženy. Nové předpisy zahrnují strukturální změny u vedoucích orgánů stanice a také ustanovení týkající se funkčního období a volby či odvolání generálního ředitele, píše DPA.
Dozorčí rada se podle serveru Delfi rozroste z dvanácti na patnáct členů, přičemž prezident a parlament budou moci jmenovat dohromady osm z nich a dalších sedm pak doplní organizace například z akademické nebo kulturní sféry.
Na základě změn může být generální ředitel LRT odvolán před koncem svého funkčního období dvoutřetinovou většinou rady, pokud podle ní nebude splňovat požadavky na integritu nebo se dopustí závažného porušení povinností, píše dále Delfi. Nový zákon také omezí počet funkčních období generálního ředitele, který v této pozici nebude moci působit déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.
Mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) v předvečer schválení změn přivítala vyjmutí nejproblematičtějších pozměňovacích návrhů. Například redakční politika podle ní zůstane v rukou redakce, nikoliv rady.
Ředitelka vidí naději v ústavním soudu
Zároveň však vyjádřila obavy nad některými dalšími body. „Tento zákon by stále mohl být použit k odvolání současné šéfky veřejnoprávního vysílání,“ uvedl Pavol Szalai z RSF. A dokud budou vybírat většinu členů rady politici, nezávislost stanice bude postrádat pevný institucionální základ, dodala organizace.
Současná generální ředitelka LRT Monika Garbačiauskaitéová-Budrienéová podle stanice uvedla, že administrativní změny přijdou daňové poplatníky na dalších 300 tisíc eur ročně (přes 7,2 milionu korun) a zároveň zpomalí rozhodování. „Institucionální nezávislost LRT byla oslabena,“ uvedla. Vyjádřila zároveň naději, že se odpůrci změn odvolají k ústavnímu soudu.
Litevští politici loni oznámili, že plánují usnadnit odvolání generálního ředitele LRT, připomněla stanice na webu. Zastánci původních pozměňovacích návrhů uváděli, že reagují na závěry auditu státního kontrolního úřadu, podle něhož řízení veřejnoprávního média vykazovalo nedostatky.
Novináři litevského veřejnoprávního rozhlasu a televize oponovali s tím, že čelí bezprecedentnímu politickému tlaku, a vinili členy vládnoucích stran ze snahy dostat vysílací společnost pod politickou kontrolu. Do ulic vyšla protestovat řada lidí a vzhledem k odporu veřejnosti vznikla pracovní parlamentní skupina a nový návrh zákona, uvedla DPA.