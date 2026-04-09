Litevští politici chtějí navzdory protestům prosadit reformu veřejnoprávní LRT


před 50 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Předseda litevského parlamentu Juozas Olekas ve čtvrtek uvedl, že vládní koalice neustoupí od plánů na reformu veřejnoprávního vysílatele, a to navzdory pokračujícím protestům proti politizaci LRT.

„Uděláme to, co je třeba udělat, a změníme to, co je třeba změnit. Budeme mluvit s těmi, kteří jsou ochotni jednat, ne s těmi, kteří pokřiveně ukazují prostředníček,“ řekl Olekas rádiu LRT v narážce na vulgární gesto namířené vůči parlamentu během středečního protestu.

Uvedl, že se očekává přijetí novely během jarní schůze Seimasu (název litevského jednokomorového parlamentu, pozn. red), a dodal, že na diskusi byl dostatek času.

„Není na to vyvíjen žádný nepřiměřený spěch, ale zároveň se to nikdo nesnaží zdržovat. Parlament zařadil projednání této otázky na plénu na 7. dubna. Protože si výbor vyžádal o něco více času, očekávám, že se návrh vrátí do jednacího sálu a bude o něm hlasováno,“ dodal.

Zatímco Seimas pokračuje v projednávání novely zákona o LRT, sešlo se ve středu ve Vilniusu na protestu s názvem „Ruce pryč od svobody slova“ více než 10 tisíc lidí.

Podle organizátorů by současný návrh zákona omezil nezávislost veřejnoprávního vysílatele a vedl by k politizaci LRT. Seimas už novelu připravenou pracovní skupinou schválil v prvním čtení a nyní ji projednává kulturní výbor.

Více než 10 tisíc lidí protestuje ve Vilniusu proti politizaci LRT
Zdroj: V. Raupelis/LRT

„Měli bychom brát na vědomí signály, které nám jsou vysílány“

Ministr zahraničí Kestutis Budrys ve čtvrtek uvedl, že vláda by měla vzít v úvahu závěry expertů k navrhovaným reformám.

„Mám na mysli závěry Benátské komise. Ty je samozřejmě nutné vzít v úvahu a důkladně zvážit, protože Litva si nemůže dovolit ani nemá právo vyvolávat pochybnosti o demokratickém procesu či svobodě médií.“

„Jsem ale přesvědčen, že obojí bude zajištěno,“ řekl Budrys ve čtvrtek rozhlasové stanici Žiniu Radijas.

Benátská komise 7. března uvedla, že zmrazení rozpočtu a snazší odvolání generálního ředitele vytvářejí riziko politizace. Nyní připravuje nové závěry na základě aktualizovaných návrhů Seimasu.

Komise je nezávislým poradním orgánem Rady Evropy, který pomáhá zemím posuzovat, zda jejich právní systémy odpovídají mezinárodním demokratickým standardům.

Budrys zdůraznil, že Litva si musí udržet své vysoké pozice v žebříčcích svobody médií. Podle ministra to odráží úroveň demokracie v zemi a „určitý standard v regionu, který chceme vídat“.

„Zprávy naznačující, že už se posouváme zpět, jsou nepodložené. Znovu bych řekl, že pro to není žádný základ, stejně jako to nenaznačuje ani hodnocení stavu demokracie a právního státu v Litvě ze strany Evropské komise. Přesto bychom měli vnímat určité signály, které k nám přicházejí,“ řekl.

LRT, 9/04/2026 09:48 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Dodal, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království. Ruská plavidla nakonec podle britského šéfa obrany po operaci, která trvala víc než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly zapojeny speciální ponorky, konstatoval.
Izrael pokračoval v bombardování Libanonu, útočil i Hizballáh

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu. Ten dříve v souvislosti se svými nočními útoky na Izrael prohlásil, že má jít o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok hnutí proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený. Podle agentury Bloomberg lze hovořit o tom, že průliv zůstává prakticky uzavřen. Paliva v Česku dál zdražují. Průměrně jsou ale pod cenovým stropem, který pro čtvrtek stanovila vláda.
Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

Námořní doprava v Hormuzském průlivu stále není plně odblokovaná. Média informovala o tom, že některé tankery se kvůli uzavření úžiny musely vrátit. Námořnictvo íránských revolučních gard podle tamních médií zveřejnilo mapu s alternativními trasami pro plavbu touto oblastí. Její úplné znovuotevření byla hlavní podmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ohlášení stávajícího příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Británie a Francie naléhají na úplné otevření průlivu.
Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

I přes relativně nízké ztráty – 15 padlých vojáků a zhruba šest set zraněných – vyvolala ve Spojených státech válka s Íránem vlnu kritiky proti krokům administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Kromě demokratů a jejich voličů, kteří vyšli masově do ulic, se ozvali i někteří republikáni nebo členové užšího jádra hnutí MAGA. Popularita Trumpa je napříč USA nejnižší od jeho loňského návratu do Bílého domu, klesla pod čtyřicet procent. U většiny svých skalních podporovatelů si nicméně oblibu stále drží.
Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Do únosů ukrajinských dětí Ruskem a jejich následné indoktrinace jsou přímo zapojené i ruské státní energetické společnosti Gazprom a Rosněfť. Vyplývá to z nové zprávy výzkumníků z Yaleovy univerzity. Energetičtí giganti prostřednictvím svých dceřiných firem přímo řídí některé tábory, kde jsou ukrajinské děti „převychovávány“ s cílem zničit jejich ukrajinskou identitu. Naprostá většina zařízení a firem, kterých se tato zjištění týkají, přitom nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím.
