Ukrajina zasáhla sevastopolské muzeum na okupovaném Krymu, tvrdí Rusko

Ruské síly v noci na středu podnikly 26 útoků na ukrajinský Charkov, které si vyžádaly zatím neupřesněný počet zraněných a způsobily požár. V úderech na ruské cíle pokračoval také Kyjev, po jednom z nich vypukl požár v Kujbyševské ropné rafinérii ve městě Samara, informoval zpravodajský server Ukrajinska Pravda s odvoláním na informace a nahrávky očitých svědků zveřejněné na ruské síti Telegram. Ruské úřady také tvrdí, že budovu historického muzea v Sevastopolu zasáhly v noci na středu ukrajinské drony.
Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že se město stalo terčem útoku, kdy bylo během několika minut zaznamenáno přibližně dvacet úderů. Přesný počet zraněných a jejich stav se stále ještě zjišťuje, dodal Terechov. Město zažilo rozsáhlý dronový útok už předchozí noc. Noční útoky na Charkov potvrdil také šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov, podle nějž jeden z úderů způsobil požár.
Zpravodajský server Kyiv Post informoval o ruském dronovém útoku na Oděsu, které zasáhly dvě obytné budovy. Dva lidé byli zraněni při dalším útoku na Cherson.
Ukrajinské vzdušné síly informovaly, že v noci na středu Rusko na Ukrajinu zaútočilo 207 bezpilotními letouny, potlačeno bylo 181 z nich. Rusko podniká dronové útoky na ukrajinská města noc co noc a jejich terčem se často stávají obytné čtvrti a civilní infrastruktura.
Ukrajinci zasáhli muzeum v Sevastopolu, tvrdí Rusko
Gubernátor Samarské oblasti podle Reuters tvrdí, že se podařilo ukrajinské dronové útoky odrazit. Úřady vyzvaly obyvatele miliónové Samary, aby se uchýlili do úkrytů a během útoku byla zastavena veřejná doprava, informovala tamní média.
Agentura Reuters s odkazem na Ruskem ovládané úřady na Moskvou okupovaném Krymu informovala o tom, že budovu historického muzea v Sevastopolu zasáhly v noci na středu ukrajinské drony. Muzeum připomíná Krymskou válku z let 1853–1856 mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, v níž Rusko prohrálo.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na telegramu napsal, že po útoku hoří střecha muzea, neuvedl ale žádné další podrobnosti o škodách ani případných zraněných. „Nepřítel za tuto svatokrádež zaplatí!“ pohrozil Razvožajev.
Rusko na příkaz vůdce Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 plnohodnotnou invazi sousední Ukrajiny. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, aby způsobila agresorovi škody a logistické potíže.