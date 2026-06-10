Ukrajina zasáhla sevastopolské muzeum na okupovaném Krymu, tvrdí Rusko


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrinform

Ruské síly v noci na středu podnikly 26 útoků na ukrajinský Charkov, které si vyžádaly zatím neupřesněný počet zraněných a způsobily požár. V úderech na ruské cíle pokračoval také Kyjev, po jednom z nich vypukl požár v Kujbyševské ropné rafinérii ve městě Samara, informoval zpravodajský server Ukrajinska Pravda s odvoláním na informace a nahrávky očitých svědků zveřejněné na ruské síti Telegram. Ruské úřady také tvrdí, že budovu historického muzea v Sevastopolu zasáhly v noci na středu ukrajinské drony.

Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že se město stalo terčem útoku, kdy bylo během několika minut zaznamenáno přibližně dvacet úderů. Přesný počet zraněných a jejich stav se stále ještě zjišťuje, dodal Terechov. Město zažilo rozsáhlý dronový útok už předchozí noc. Noční útoky na Charkov potvrdil také šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov, podle nějž jeden z úderů způsobil požár.

Zpravodajský server Kyiv Post informoval o ruském dronovém útoku na Oděsu, které zasáhly dvě obytné budovy. Dva lidé byli zraněni při dalším útoku na Cherson.

Ukrajinské vzdušné síly informovaly, že v noci na středu Rusko na Ukrajinu zaútočilo 207 bezpilotními letouny, potlačeno bylo 181 z nich. Rusko podniká dronové útoky na ukrajinská města noc co noc a jejich terčem se často stávají obytné čtvrti a civilní infrastruktura.

Po ruském útoku v Charkovské oblasti zemřeli čtyři lidé
Ruský útok na na město Čuhujiv v Charkovské oblasti, 9. 6. 2026

Ukrajinci zasáhli muzeum v Sevastopolu, tvrdí Rusko

Gubernátor Samarské oblasti podle Reuters tvrdí, že se podařilo ukrajinské dronové útoky odrazit. Úřady vyzvaly obyvatele miliónové Samary, aby se uchýlili do úkrytů a během útoku byla zastavena veřejná doprava, informovala tamní média.

Agentura Reuters s odkazem na Ruskem ovládané úřady na Moskvou okupovaném Krymu informovala o tom, že budovu historického muzea v Sevastopolu zasáhly v noci na středu ukrajinské drony. Muzeum připomíná Krymskou válku z let 1853–1856 mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, v níž Rusko prohrálo.

Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na telegramu napsal, že po útoku hoří střecha muzea, neuvedl ale žádné další podrobnosti o škodách ani případných zraněných. „Nepřítel za tuto svatokrádež zaplatí!“ pohrozil Razvožajev.

Rusko na příkaz vůdce Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 plnohodnotnou invazi sousední Ukrajiny. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky dronů v hloubi ruského území, aby způsobila agresorovi škody a logistické potíže.

Evropský pohled - Ruská válka proti Ukrajině
Ruský útok na na město Čuhujiv v Charkovské oblasti, 9. 6. 2026

Výběr redakce

V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

před 1 hhodinou
Dalekonosnou střelbu rychle nenahradíme, říká expert ke stahování Američanů z Evropy

Dalekonosnou střelbu rychle nenahradíme, říká expert ke stahování Američanů z Evropy

před 2 hhodinami
Zpráva EU o drogách varuje před opioidy. Evropa se může poučit z krize v USA

VideoZpráva EU o drogách varuje před opioidy. Evropa se může poučit z krize v USA

před 10 hhodinami
Bulharsko končí s dodáváním zbraní Ukrajině

Bulharsko končí s dodáváním zbraní Ukrajině

před 11 hhodinami
Francouzi protestují za důsledné vyšetřování pachatelů sexuálního násilí

VideoFrancouzi protestují za důsledné vyšetřování pachatelů sexuálního násilí

před 12 hhodinami
Mexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

VideoMexické město hostící fotbalové mistrovství trpí vysokým počtem pohřešovaných

před 12 hhodinami
Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

Resort obrany připravuje přezbrojení střední brigády

před 13 hhodinami
Plzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

VideoPlzní hýbe spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Folklor jako návod. Dle vědců může zlepšit moderní krizovou komunikaci

Takzvané morové legendy a současná komunikace o zdravotních krizích souvisejících se životním prostředím mají dle estonských a finských vědců mnoho společného. Zatímco oficiální krizová komunikace však klade větší důraz na omezení, folklor se zaměřuje na aktivní roli lidí a jejich osobní odpovědnost. Reet Hiiemäeová a její kolegové o svých zjištěních píší v časopise Folklore.
před 20 mminutami

Ukrajina zasáhla sevastopolské muzeum na okupovaném Krymu, tvrdí Rusko

Ruské síly v noci na středu podnikly 26 útoků na ukrajinský Charkov, které si vyžádaly zatím neupřesněný počet zraněných a způsobily požár. V úderech na ruské cíle pokračoval také Kyjev, po jednom z nich vypukl požár v Kujbyševské ropné rafinérii ve městě Samara, informoval zpravodajský server Ukrajinska Pravda s odvoláním na informace a nahrávky očitých svědků zveřejněné na ruské síti Telegram. Ruské úřady také tvrdí, že budovu historického muzea v Sevastopolu zasáhly v noci na středu ukrajinské drony.
před 21 mminutami

Dalekonosnou střelbu rychle nenahradíme, říká expert ke stahování Američanů z Evropy

Problémem stahování amerických vojáků z Evropy není jejich počet, ale především schopnosti, které státy nezvládnou rychle nahradit, řekl ČT analytik Matúš Halás. Jedná se například o přesnou střelbu na vzdálenosti tisíc kilometrů a víc. Americký prezident Donald Trump v květnu oznámil záměr stáhnout pět tisíc vojáků USA z Německa. Z toho plynoucí snížení odstrašujícího potenciálu NATO by mohlo vykompenzovat rozšíření sdílení amerických jaderných zbraní, napsal web Financial Times.
před 2 hhodinami

Pákistánské údery v Afghánistánu zabily nejméně třináct lidí, tvrdí Taliban

Mluvčí afghánského vládního hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid tvrdí, že Pákistán udeřil ve třech afghánských provinciích. Podle mluvčího si útoky vyžádaly životy nejméně třinácti lidí, dalších čtrnáct osob utrpělo zranění. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
před 3 hhodinami

USA provedly údery na Írán, ten mířil na americké cíle v regionu

Spojené státy dokončily nové údery na Írán, podle Washingtonu šlo o reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. V noci na středu to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Íránská agentura Mehr tvrdí, že v oblasti přístavního města Sirík byly zaznamenány výbuchy, údery hlásí také ostrov Kešm. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly odvetné údery proti americkým cílům v regionu v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

V severoirském Belfastu propukly v úterý večer násilnosti. Předcházelo jim pondělní zadržení občana Súdánu místní policií v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je podle informací agentury AP žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, ten skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Úřady po zadržení cizince vyzvaly obyvatele ke klidu, navzdory tomu však lidé v maskách zapalovali v ulicích auta a házeli kameny na domy.
před 7 hhodinami

Írán nám sestřelil vrtulník, budeme muset odpovědět, prohlásil Trump

V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo bezpečně zachránit, informoval novináře americký prezident Donald Trump. Ten později dodal, že vrtulník sestřelil Írán a že na to USA budou muset odpovědět. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve zřejmé reakci na incident vyzval zahraniční vojáky, aby odešli z blízkosti jeho země. Dle tamních médií však Írán v průlivu žádné útočné operace neprováděl. O incidentu jako první napsal deník The New York Times s odvoláním na dva zasvěcené zdroje.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoZpráva EU o drogách varuje před opioidy. Evropa se může poučit z krize v USA

Drogy v Evropě jsou dostupnější, rozmanitější a účinnější. Nová zpráva EU za rok 2026 varuje před rychlým šířením kokainu i nebezpečnými syntetickými opioidy, které vedou k okamžitému předávkování. Kvůli tomu zemřelo v roce 2024 v zemích EU nejméně 7600 lidí. Nejrozšířenější nelegální drogou zůstává konopí. Zločinci přicházejí s inovativními způsoby, jak látky pašovat, a častěji se uchylují k násilí. Evropa se může poučit z opioidové krize v USA. Na otázky Veroniky Chraščové ohledně drogové situace v Evropě odpovídal v Horizontu ČT24 ředitel Centra pro léčbu drogových závislostí v Bratislavě Ľubomír Okruhlica.
před 10 hhodinami
Načítání...