Šachistka Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou Maďarska

Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Magyara stát se prezidentkou země, píše agentura AFP. Ministerský předseda v pondělí devětačtyřicetileté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní prezident Tamás Sulyok na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
„Necítím se dost silná na to, abych převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa, a proto nemohu tuto nabídku přijmout,“ napsala na sociálních sítích Polgárová, která je všeobecně považovaná za největší šachistku všech dob.
Povinností hlavy státu se v pondělí prozatímně ujímá předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová.
Pravomoc podepisovat zákony
Magyar dosavadního prezidenta Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Ten letos po šestnácti letech přišel o moc, když Fidesz v dubnových parlamentních volbách porazila Magyarova strana Tisza.
Ihned po vítězství Tiszy Magyar vyzval Sulyoka, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament, kde má nyní Tisza ústavní dvoutřetinovou většinu, schválil ústavní dodatek ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
Parlament musí nyní do třiceti dnů zvolit prezidenta nového. Role maďarské hlavy státu je převážně ceremoniální, má ale pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k Ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.