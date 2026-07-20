Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

Ve Španělsku v noci na pondělí zemřel třináctiletý chlapec a několik dalších lidí se zranilo, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale, informují agentura AFP a deník El País. Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo v Salamance na západě země.
„Několik minut po 00:30 místního času přijaly záchranné služby hlášení o zřícení fontány, jejíž trosky zavalily několik osob,“ uvedly ráno záchranné služby z autonomního společenství Kastilie a León na síti X. Podle španělských médií vylezlo několik slavících na fontánu a ta se pod jejich vahou zřítila.
Nezletilému se podle El Paísu přítomní policisté snažili pomoci, ale následkům zranění podlehl.
„To, co mělo být oslavou vítězství španělského národního týmu na mistrovství světa ve fotbale, se proměnilo v tragédii,“ uvedli představitelé radnice na své stránce na facebooku, kde zároveň vyjádřili soustrast rodině a popřáli brzké uzdravení ostatním zraněným. Jejich počet ani stav zatím nejsou známy.
Odpadky v Madridu
Vítězství španělského národního týmu nad Argentinou, šestnáct let po historicky prvním triumfu na mistrovství světa, vyvolalo po celém Španělsku bouřlivé projevy radosti. Celá země po závěrečném hvizdu propukla v jásot a až do pozdních nočních hodin se všude rozléhalo troubení klaksonů i vuvuzel a rány z petard i ohňostrojů, napsala agentura AFP.
Centrum Madridu bylo ráno poseté odpadky, plechovkami od piva a střepy. Městské služby se snaží vše co nejrychleji uklidit, než do metropole před polednem z USA přijedou vítězní hráči. Španělská reprezentace projde centrem hlavního města a svůj průvod zakončí večer na náměstí Cibeles, kde sídlí radnice, dodala agentura AFP.