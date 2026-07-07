Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Tradiční litevské trhy se dříve soustředily především na to, jak přilákat více zákazníků. Nyní však mají problém najít dostatek obchodníků, kteří by na nich chtěli prodávat. Podle zástupce litevského sdružení tržišť není provozování stánku snadné ani příliš výdělečné. Drobní prodejci se navíc obávají nových požadavků, o nichž hovoří někteří poslanci.
Na tržišti Kalvariju v hlavním městě Vilniusu jsou stánky zaplněné zbožím a v době oběda je tam rušno. Prodejci tvrdí, že k dlouholetým zákazníkům stále častěji přibývají i mladší nakupující.
„V poslední době sem začalo chodit o něco více mladých lidí. Dříve to byli hlavně důchodci, ale nyní si lidé uvědomují, že na trhu je nejlepší zboží. Oproti obchodům je v tom skutečně rozdíl – okurky jsou čerstvé a vozí je sem přímo,“ říká jedna z obchodnic, která na tržišti Kalvariju pracuje už třicet let a prodej označuje za způsob života.
„Člověk musí pracovat až do důchodu. Takže prostě pokračujeme,“ dodává. Mladší lidé se však do této práce příliš nehrnou. Pracovní doba je dlouhá, musí se brzy vstávat a výdělky jsou nejisté.
Starší prodejci odcházejí do důchodu
Zkušení obchodníci postupně dosahují důchodového věku. Někteří již s prodejem skončili, protože si podle svých slov nemohli dovolit povinný přechod na moderní pokladny.
Předseda sdružení Litevské trhy a tržiště Vytenis Butkevičius uvedl, že mnohé ze zbývajících prodejců znepokojila slova předsedy parlamentního rozpočtového a finančního výboru. Ten navrhl, aby byly registrační pokladny povinné také pro lidi podnikající na základě zjednodušeného oprávnění nebo registrované jako osoby samostatně výdělečně činné.
„Musíme mluvit o zachování litevských trhů. Vidíme, že tržišti Kalvariju se daří. Když se ale podíváte do regionů, uvidíte úplně jiný obraz,“ říká Butkevičius.
Ve městě Šalčininkai nedaleko hranic s Běloruskem je tržiště v době oběda poloprázdné. „Už neprodávám každý den, protože jsem byla nemocná. Přijdu jen tehdy, když někdo přiveze zboží. Pak tu sedím a snažím se prodat ponožky,“ říká jedna z obchodnic, která místo potravin prodává převážně oblečení a obuv.
Místní obyvatelé tvrdí, že návštěva tržiště a prohlížení nabízeného zboží patří k jejich každodenní rutině. „Dá se tu smlouvat,“ směje se jedna ze zákaznic.
„Myslím, že nabídka více odpovídá tomu, co zde skutečně potřebujeme,“ říká další. „Hlavně oblečení a věci pro děti. Ceny jsou normální, neřekla bych, že jsou vysoké,“ dodává třetí nakupující.
Konkurence velkých řetězců
„Největším problémem je konkurence velkých obchodních řetězců, velkých výrobců a zpracovatelů. Ti přirozeně mohou nakupovat zboží levněji a žádný drobný prodejce jim v tomto ohledu nemůže konkurovat,“ vysvětluje Butkevičius.
Litevské Středisko zemědělských dat sleduje ceny na trzích a porovnává je s cenami nejčastěji nakupovaného zboží v jiných prodejnách. Podle něj však trhy nejsou vždy – a často ani zpravidla – levnější než obchody.
„Existují kategorie, v nichž trhy nejsou příliš konkurenceschopné. Týká se to například drůbežího a vepřového masa, šunky nebo krkovice. U některých výrobků ale skutečně můžete najít o něco nižší ceny, zejména u mléka, tvarohu a některých druhů zeleniny,“ říká Evaldas Stankevičius, docent Fakulty ekonomie a obchodu Technické univerzity v Kaunasu.
Zároveň upozorňuje, že porovnávat ceny není jednoduché a že cena ani nemusí být tím nejdůležitějším, protože příjmy se mezi jednotlivými regiony výrazně liší. „Na trhu si kupujete také určitý zážitek. Můžete smlouvat, zkoušet a ochutnávat zboží nebo si s někým popovídat. Zejména v menších městech mají trhy stále skutečné místo ve zdejší ekonomice,“ dodává.
„Každý trh je taková malá republika,“ zmínil Butkevičius.
Sdružení nemá přesné údaje o tom, kolik podobných tržišť v Litvě existuje. Státní potravinová a veterinární služba eviduje pouze trhy a dočasná prodejní místa, na nichž se prodávají potraviny a nápoje. Těch je téměř 180. Kromě nich je registrováno ještě přibližně 150 mobilních prodejních míst.
Článek napsaly Irma Janauskaiteová a Jurate Anilionyteová, LRT TV, LRT.lt (LRT_EN), poprvé byl publikován 7. července 2026, 08:19 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.