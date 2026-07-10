Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v celé Evropské unii přicházejí každoročně o miliardy eur kvůli prodlevám při zavádění nových pravidel pro transparentnost odměňování, vyplývá z výzkumu Evropského odborového institutu.
Směrnice EU o transparentnosti odměňování má za cíl bojovat proti diskriminaci v této oblasti a má pomoci snížit rozdíly v platech žen a mužů v Evropské unii.
Podle těchto pravidel budou zaměstnavatelé povinni zveřejňovat informace o mzdách a přijmout opatření, pokud rozdíl v odměňování žen a mužů přesáhne pět procent.
Směrnici měly vlády převzít do svého práva do 7. června, Irsko však stejně jako většina ostatních členských států EU tuto lhůtu nedodrželo.
Podle studie Evropského odborového institutu bude průměrná pracující žena ročně o 672 eur (přibližně 16 300 korun) chudší, než kdyby se díky transparentnosti odměňování podařilo snížit rozdíl v platech žen a mužů o deset procent.
To znamená, že 43 milionů žen pracujících ve společnostech, na něž se směrnice o transparentnosti odměňování vztahuje, přijde dohromady o 28 miliard eur (asi 680 miliard korun) ročně oproti situaci, kdy by se rozdíl v odměňování podařilo o desetinu snížit.
Evropská odborová konfederace (ETUC) uvedla, že tato čísla ukazují, proč musí členské státy urychleně převést směrnici o transparentnosti odměňování do svých vnitrostátních právních předpisů.
„Náklady, které opatření k zajištění transparentnosti odměňování představují pro firmy, jsou nízké. Tato analýza však ukazuje, že nečinnost národních vlád připraví pracující ženy o miliardy na ušlých mzdách,“ zdůraznila generální tajemnice ETUC Esther Lynchová.
„To je naprosto nepřijatelné, zvlášť když ženy už po desetiletí čelí diskriminaci v odměňování,“ dodala.
Irská vláda uvedla, že opatření na podporu transparentnosti odměňování budou vstupovat v platnost postupně a že zaměstnavatelé v mezičase nebudou za jejich nedodržování postihováni.
Irské ministerstvo pro děti, osoby se zdravotním postižením a rovnost sdělilo, že již přijatá legislativa týkající se rozdílů v odměňování žen a mužů převedla do tamního práva značnou část směrnice o transparentnosti odměňování. Zároveň pokračují práce na co nejrychlejším zapracování zbývajících ustanovení směrnice.
Článek napsal Brian O'Donovan (RTÉ), poprvé byl publikován 10. července 2026 01:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.