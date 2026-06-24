Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát varuje před vzestupem maskulinismu, který podle nové zprávy ohrožuje práva žen. Dokument Delegace pro práva žen při Senátu, do něhož měla redakce franceinfo možnost předem nahlédnout, vyzývá ke zvyšování povědomí o této ideologii a obsahuje 24 doporučení, jak fenomén omezit.
Zprávu vypracovaly tři senátorky z různých politických táborů – Béatrice Gosselinová z pravicových Republikánů, Olivia Richardová ze strany Union a Laurence Rossignolová ze Socialistické strany.
Výsledný dokument je produktem sedmiměsíční práce, během níž autorky vyslechly přibližně sto odborníků. Autorky maskulinismus označují za hnutí, které „usiluje o ničení práv žen“.
- Maskulinismus je současnou podobou antifeminismu. Vychází z přesvědčení, že ženy v západních společnostech získaly nad muži převahu a že muži musí „obnovit“ svou ztracenou identitu a práva. Jeho stoupenci se často prezentují jako obránci mužů, otců či rozvedených manželů. Podle odborníků jde ale především o reakci na posilování práv žen a menšin.
- Hnutí se výrazněji rozvinulo od osmdesátých let jako odpor vůči druhé vlně feminismu, právu na interrupci, jednodušším rozvodům, ekonomické nezávislosti žen či důslednějšímu postihování násilí na ženách. Maskulinisté tyto změny často označují za „krizi mužské identity“ a tvrdí, že muži jsou dnes oběťmi diskriminace.
- Maskulinismus však nemá jednotnou podobu. Zahrnuje skupiny požadující větší práva otců po rozvodu, komunity zdůrazňující návrat k tradiční mužnosti i radikální internetové proudy. V digitálním prostředí se často prolíná s misogynií, odporem k feminismu, homofobií nebo krajně pravicovými postoji. Významnou roli hrají sociální sítě a takzvaná manosféra, tedy síť webů, fór a profilů zaměřených na údajné ohrožení mužů.
- Podle kritiků je problematické, že maskulinismus své cíle často představuje jako snahu o rovnost, ve skutečnosti však zpochybňuje práva, která ženy získaly během posledních desetiletí.
Zdroj: Encyclopedia of Digital History of Europe/Sorbonne University
„Skutečná hrozba pro naši demokracii a společenskou soudržnost“
„Zpravodajky vyzývají veřejnost k probuzení,“ uvádí zpráva. „Maskulinistická hnutí představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii a společenskou soudržnost, protože útočí na princip rovnosti žen a mužů, neustále se snaží zpochybňovat hlas žen, zpochybňují práva vybojovaná během desetiletí zápasu a otevřeně se hlásí k násilné a neomluvitelné misogynii,“ píše se ve zprávě.
„Současné formy maskulinismu nejsou jen dalším trendem na sociálních sítích. Jde o společenské a politické hnutí, které usiluje o zničení práv žen a v konečném důsledku i o rozklad základů naší demokracie,“ dodávají autorky zprávy. Upozorňují také na studii Dublinské univerzity, podle níž stačí 26 minut, aby byl mladému muži na internetu doporučen maskulinistický obsah.
Mezi hlavní doporučení zprávy patří vytvoření meziresortní strategie vedené jediným orgánem, který by měl za úkol „monitorovat maskulinismus“. Tento orgán by měl koordinovat veřejné politiky zaměřené na prevenci a potírání maskulinistických hnutí.
Autorky zároveň prosazují „vyčištění digitálního prostoru“, zejména přenesením debaty o obchodním modelu digitálních platforem a sociálních sítí na evropskou úroveň. Zpráva proto navrhuje „demonetizaci sexistického, misogynního a maskulinistického obsahu“, aby jeho tvůrci přišli o příjmy z reklamy.
Sociální sítě v centru pozornosti
V návaznosti na tato doporučení senátorky znovu vyjádřily podporu zákazu používání sociálních sítí pro děti mladší patnácti let, který prosazuje francouzská vláda. Zároveň vyzývají k zavedení paušálních pokut za sexistické urážky páchané na internetu. Ve školství zpráva požaduje „zajištění účinné výuky emocionální, vztahové a sexuální výchovy během celé školní docházky“.
Na závěr autorky vyzývají k „zajištění finanční stability feministických organizací v boji proti maskulinistickým hnutím“ a navrhují, aby se dosavadní Národní den boje proti sexismu, připomínaný 25. ledna, změnil na Národní den boje proti sexismu a maskulinismu.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 24. června 2026, 06:35 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.