Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

V Irsku v pátek začlenili do národního práva nová pravidla, která spotřebitelům zaručují možnost hovořit při nákupu finančních produktů či služeb on-line nebo po telefonu s člověkem namísto chatbota využívajícího umělou inteligenci.
Spotřebitelé tak budou moci požádat o zásah pracovníka a nebudou se muset spoléhat pouze na automatizované internetové systémy.
Změna přichází v době, kdy banky a další finanční instituce stále častěji zapojují automatizované chatboty využívající umělou inteligenci do svých zákaznických služeb.
Posílená ochrana spotřebitelů má rovněž zajistit, aby lidé před uzavřením smlouvy dostávali srozumitelnější informace o finančních produktech a službách. Zároveň mají být lépe chráněni před marketingovými praktikami, jejichž cílem je ovlivnit jejich rozhodování nebo je přimět k nákupu.
Nová pravidla také usnadní odstoupení od vybraných finančních smluv uzavřených on-line. Spotřebitelé budou mít k dispozici jasně označenou a snadno dostupnou možnost zrušení smlouvy.
„Přestože je současný systém ochrany spotřebitelů ve finančním sektoru robustní, pravidla, která podepisuji, zajistí, že bude i nadále držet krok se stále digitalizovanějším prostředím finančních služeb a zachová vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,“ uvedl irský vicepremiér a ministr financí Simon Harris.
„Stále více lidí se rozhoduje nakupovat finanční produkty a služby on-line. Spotřebitelé by proto měli mít na digitálním trhu stejnou jistotu a ochranu jako při osobním jednání,“ dodal.
Pravidla jsou do irského práva začleňována na základě směrnice Evropské unie 2023/2673, která se týká smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.
Článek napsal Aengus Cox (RTE), poprvé byl publikován 3. července 2026, 01:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.