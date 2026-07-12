Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Technologie vyvinutá před několika lety k odhalování dovážených jahod, které jsou nepravdivě vydávány za estonskou produkci, se stále nepoužívá, upozornil estonský deník Maaleht.
Databáze vznikla poté, co byl před sedmi lety odhalen prokázaný případ podvodu s jahodami. Estonský úřad pro zemědělství a potraviny (PTA) však při ověřování původu plodů nadále spoléhá především na kontrolu dokumentů namísto laboratorních testů. Ty se proto běžně nevyužívají a úřad se někdy opírá i o podněty od veřejnosti.
V posledních letech se média opakovaně zabývala případy, kdy byly na trzích za estonské vydávány jahody, které ve skutečnosti pocházely z dovozu, například z Polska.
Německá laboratoř Agroisolab vyvinula metodu určování země původu jahod. Do její databáze už byly zařazeny také vzorky estonské produkce, takže nyní je možné zjistit, ze které země konkrétní jahoda pochází.
„Estonské jahody lze odlišit od těch vypěstovaných v Polsku, Španělsku a Řecku,“ uvedla Liina Kruusová, vedoucí laboratoře pro obiloviny a krmiva při Estonském centru pro výzkum a poznání venkova (METK), které se podílelo na sběru tamních vzorků pro německou laboratoř.
Úřad PTA opakovaně odmítl odpovědět na otázku deníku Maaleht, proč k odhalování podvodů s jahodami testy původu plodů nevyužívá. Mluvčí instituce Marika Arulaová místo toho zopakovala, že úřad každou sezonu dostává jen malé množství podnětů týkajících se původu a označování jahod prodávaných jako estonské. Dodala, že inspektoři se nadále spoléhají především na kontrolu dokumentů.
Arulaová sdělila, že kontrola dokumentů je stále „nejrychlejším a nejdůležitějším“ způsobem, jak zjistit, zda je prodejce schopen spolehlivě doložit, odkud konkrétní zboží pochází, kdy je převzal a jakým způsobem je prodával.
Poté, co vyšetřování deníku Maaleht před sedmi lety odhalilo, že se dovážené jahody prodávají jako estonské, vznikla v zemi v roce 2022 příslušná databáze. PTA ji však dosud nezačal používat.
Zřízení databáze stálo 220 tisíc eur (přibližně 5,3 milionu korun) a pomocí izotopové analýzy dokáže určit původ jahod, napsal deník Maaleht.
PTA listu neposkytl jasnou odpověď ani na otázku, kolik by analýza podezřelých šarží jahod stála. Podle Maalehtu to vyvolává dojem, že úřad ani neví, jaké by byly náklady nebo která laboratoř by testování mohla provést.
Článek od ERR News (ERR), poprvé byl publikován 9. července 2026 13:03 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.