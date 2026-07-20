Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než tři koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně, zjistili zpravodajové ČT a agentury ČTK.

V pondělí skončila vládní regulace cen pohonných hmot. „Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Ministryně však připustila, že by vláda mohla při dalším růstu cen znovu zasáhnout.

Poptávka na čerpacích stanicích ještě před koncem regulace rostla, v posledních dnech o asi deset procent, uvedli jejich provozovatelé oslovení ČTK. Zájem byl hlavně o naftu. V létě navíc v souvislosti s cestami na dovolenou většinou zájem roste o to více.

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Bojová loď amerického námořnictva, archivní snímek

Hlavní město Praha

Redaktorka ČT Kristina Lekešová v pondělí dopoledne podotkla, že se na čerpacích stanicích v Praze tvoří kolony spíše nárazově. „Obsluha jedné čerpací stanice nicméně potvrdila, že o víkendu se na místě tvořily opravdu dlouhé kolony a nápor byl obrovský,“ upozornila.

Ceny pohonných hmot se oproti pátku v hlavním městě dle Lekešové zvýšily o desítky haléřů až o několik korun, situace se však výrazně liší podle místa. Největší zdražení bývá na hlavních tazích či na dálnici, uvedla.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Jihomoravský kraj

O desítky haléřů i koruny se zvýšily ceny paliv také na některých čerpacích stanicích na jižní a střední Moravě. Podle redaktora ČT Michala Čejky se ale najde v Jihomoravském kraji řada míst, kde zatím provozovatelé nezdražili vůbec.

Jihočeský kraj

U některých jihočeských čerpacích stanic se ceny paliv od pátku nezměnily, naopak výraznější zdražení zaznamenala ČTK u společnosti MOL v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. U čerpací stanice MOL na Dlouhé louce v krajském městě v pondělí stojí litr nafty 44,50 koruny, což je o 3,60 koruny více než v pátek, a litr benzinu 43,40 koruny, což je o 90 haléřů více než v pátek. O 2,40 koruny zdražila nafta u benzinky MOL u nádraží v Jindřichově Hradci, Natural 95 stejně jako v pátek prodávají za 40,90 koruny. Naopak za stejné ceny jako před víkendem natankovali řidiči u českobudějovického Orlenu a EuroOILu a Tank ONO v Jindřichově Hradci.

Kraj Vysočina

U čerpací stanice OMV v Okružní ulici v Jihlavě se cena benzinu od pátku zvýšila o 60 haléřů na současných 41,50 koruny za litr, nafta zdražila o korunu na 40,70.

V Polné na Jihlavsku byl v pondělí ráno natural o 1,30 koruny levnější než v pátek, litr stál 38,50. Cena dieselu ale stoupla o 3,40 koruny, z pátečních 37,50 na 40,90 koruny.

Regulace cen paliv s nedělí skončí
Ilustrační foto

Královéhradecký kraj

Čerpací stanice Orlen na dálnici D11 u Osic na Hradecku měla v pondělí v porovnání s pátkem cenu benzinu o oktanovém čísle 95 vyšší o 60 haléřů a prodávala ho za 43,40 koruny za litr. Naftu proti pátku zdražila o jednu korunu na 42,10 koruny za litr, zjistila ČTK. Stanice Shell v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici benzin v porovnání s pátkem zdražila o 50 haléřů na 43,30 koruny za litr a naftu o 1,80 koruny na 41,90 koruny za litr.

Středočeský kraj

Ceny u čerpací stanice AV Tank ve Stehelčevsi na Kladensku mírně stouply. Zatímco v pátek tam řidiči tankovali litr nafty za 37,90 koruny a benzinu za 39,90, v pondělí platí za litr nafty 39,90 a za litr benzinu 40,90 koruny.

Už v pátek se ceny na čerpací stanici ve Smečně na Kladensku změnily, například Natural stál odpoledne nejdříve 40,90 koruny za litr a později 41,50 za litr. V pondělí ráno už to bylo 42,10 koruny. Nafta stála před víkendem 38,90 za litr a po víkendu 40,60 koruny za litr.

Čerpací stanice Shell v kladenské části Rozdělov v pátek prodávala naftu a benzin za 40,90 a 42,80 koruny za litr a v pondělí za 41,90 koruny a 43,10 koruny za litr.

Pardubický kraj

Cena benzinu Natural 95 se na čerpací stanici v Teplého ulici v Pardubicích od pátku nezměnila, litr kolem pondělních 7:00 stál dál 42,50 koruny za litr. O korunu zdražila za tři dny nafta – na 41,50 za litr.

Analytici čekají skokové zdražení nafty
Čerpací stanice, ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Moravskoslezském kraji po skončení vládní regulace vzrostly. Nafta zdražila více než benzin. Litr benzinu Natural 95 v kraji podražil oproti pátku o desítky haléřů, litr nafty někde i více než o tři koruny, zjistila ČTK.

Na čerpací stanici Shell v Místecké ulici v Ostravě-Hrabůvce se v pondělí litr Naturalu 95 prodává za 42,90 koruny, v pátek byl levnější o 30 haléřů. Litr nafty tam stojí 41,50 koruny, o 60 haléřů více než v pátek.

Čerpací stanice u velkoobchodu Makro v Ostravě-Hrabové nyní nabízí litr benzinu i nafty za 40,50 koruny. U benzinu je to o 60 haléřů a u nafty o 2,60 koruny více než v pátek.

U čerpací stanice MOL, která je u dálnice D48 v okrajové části Frýdku-Místku Chlebovicích, se dá benzin natankovat za 43,40 koruny za litr, což je o 60 haléřů více než v pátek. Litr nafty tam oproti pátku podražil o 3,40 koruny, nyní stojí 44,50 koruny.

V Mošnově na Novojičínsku na čerpací stanici Tank ONO při silnici I/58 za litr Naturalu 95 zaplatí řidiči 39,50 koruny, o 60 haléřů více než v pátek. O stejnou částku podražila i nafta, její litr nyní přijde na 37,50 koruny.

Liberecký kraj

V Liberci ceny zůstaly v pondělí ráno na stejné úrovni jako v neděli, a to včetně nafty, u které se výraznější zdražení čekalo kvůli ukončení snížené sazby spotřební daně. Nejlevněji bylo možné natankovat u čerpací stanice Globus, kde měli stejně jako v neděli litr benzinu za 40,20 koruny a naftu za 38,80. Výrazně dráž je na průtahu městem, kde za benzin dají řidiči 43,10 a nafta přijde na 40,90 koruny. I tam ale zůstaly ceny stejné jako v neděli.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně. Například v Sokolově na čerpací stanici Čepro stoupla cena benzinu z 39,50 na 39,90, cena nafty zůstala na 38,50 koruny. Na čerpací stanici ONO zůstaly ceny i v pondělí stejné jako v minulých dnech, benzin se tam prodává za 39,50 a nafta za 37,50 koruny.

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