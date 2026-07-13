Regulace cen paliv s nedělí skončí


13. 7. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, od příštího pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po pondělním jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že resort financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.

„Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ prohlásila Schillerová. Připustila, že na Blízkém východě přetrvává napětí, světové trhy ale na vývoj podle ní reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.

Dalším důvodem pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že tuzemsko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje.

Regulace cen paliv by mohla skončit už před prázdninami
Ilustrační foto

Ministerstvo bude dle jeho šéfky situaci monitorovat

Od pondělí 20. července už se bude vývoj cen pohonných hmot řídit výhradně tržními mechanismy. Ke stejnému dni také skončí úleva na spotřební dani na naftu, kterou ministerstvo financí na dobu cenové regulace stanovilo. V době trvání této úlevy byla spotřební daň z nafty snížena na 8,011 koruny za litr ze standardních 9,95 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření Schillerové toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu přibližně o miliardu korun měsíčně.

Ministryně na tiskové konferenci důrazně varovala provozovatele čerpacích stanic, aby nezneužili konec cenové regulace k neúměrnému zdražení pohonných hmot. Resort podle ní bude situaci na trhu nadále monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.

Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků, zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu. Ceny by klesaly podle nich i tak, byť se zpožděním.

Vláda zvýší od května maximální marži na pohonné hmoty z 2,50 na tři koruny
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

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