Vláda projedná změny v knihovním zákoně nebo povinnosti pro dovozce amalgámu

Povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk, která by měla být obdobná pravidlům u tištěných publikací, projedná vláda. Zabývat se bude i novelou chemického zákona, která stanovuje povinnosti pro výrobce a dovozce zubního amalgámu. Ministři projednají i návrh státního závěrečného účtu ČR za loňský rok nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na příští tři roky.
Kabinet se má podle programu zabývat i usnesením k takzvané systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro letošní rok. Jde o dokument, který stanovuje v jednotlivých úřadech počty pracovních a služebních míst. Ministři projednají i harmonogram další digitalizace služeb nebo národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2030.
Vláda dostane i makroekonomickou predikci, zprávu o činnosti finančního arbitra za minulý rok či informace o zahlazování následků hornické činnosti v roce 2025 u státního podniku Diamo. Na programu je i zpráva o přípravě rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.
Jednání se kvůli cestě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu nezúčastní premiér Andrej Babiš, zasedání povede vicepremiérka Alena Schillerová (oba ANO).