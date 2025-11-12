Ministerstvo zatím vydalo kvůli kratomu licenci třiceti obchodům

3 minuty
Kratom a jeho extrakt se od středy 12. listopadu mohou v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Zakázaný je i prodej látky v jakékoliv podobě v automatech. Začalo totiž platit nařízení vlády, které kratom řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Ministerstvo zdravotnictví chce novou regulací zamezit mladým lidem přístup k této látce. Dosud vydalo licenci třiceti specializovaným obchodům. Kontroly prodeje bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která může udělit sankci až deset milionů korun.