Ministerstvo zatím vydalo kvůli kratomu licenci třiceti obchodům


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Prodej kratomu čelí přísnější regulaci
Zdroj: ČT24

Kratom a jeho extrakt se od středy 12. listopadu mohou v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Zakázaný je i prodej látky v jakékoliv podobě v automatech. Začalo totiž platit nařízení vlády, které kratom řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Ministerstvo zdravotnictví chce novou regulací zamezit mladým lidem přístup k této látce. Dosud vydalo licenci třiceti specializovaným obchodům. Kontroly prodeje bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která může udělit sankci až deset milionů korun.

Výběr redakce

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

10:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka

16:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

před 3 hhodinami
Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinská premiérka požádala o odvolání dvou ministrů kvůli korupčnímu skandálu

08:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

12:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

Alžírsko omilostní a propustí vězněného spisovatele Boualema Sansala

před 5 hhodinami
Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

před 6 hhodinami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

08:39Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministerstvo zatím vydalo kvůli kratomu licenci třiceti obchodům

Kratom a jeho extrakt se od středy 12. listopadu mohou v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Zakázaný je i prodej látky v jakékoliv podobě v automatech. Začalo totiž platit nařízení vlády, které kratom řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Ministerstvo zdravotnictví chce novou regulací zamezit mladým lidem přístup k této látce. Dosud vydalo licenci třiceti specializovaným obchodům. Kontroly prodeje bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která může udělit sankci až deset milionů korun.
před 21 mminutami

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Prezident Petr Pavel ve středu na Pražském hradě přijal předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednali o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Tématem byl i Babišův střet zájmů. Možný budoucí premiér po jednání zopakoval, že řešení svého střetu zájmů prezidentovi vysvětlí. Pavel nadále požaduje, aby Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší.
10:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran

Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.
13:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V chovu s ptačí chřipkou ve Valdíkově na Třebíčsku utratili tisíce kachen

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou veterináři s hasiči utratili ve středu osmnáct tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než mohly být utraceny, usmrtili jich tak kolem 150, řekl ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka. Jde o chov společnosti AGRO-V.
před 3 hhodinami

Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory

Vláda schválila záměr ucházet se u Evropské komise o projekt takzvané AI Gigafactory. Česko předloží oficiální žádost v prvním čtvrtletí příštího roku. Hodnota obřího evropského datového centra pro AI je okolo devadesáti miliard korun, třicet pět procent by mělo jít z evropských nebo národních zdrojů, zbytek má zaplatit soukromý investor. O schválení záměru informovalo po zasedání kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu.
před 4 hhodinami

Vláda v demisi předložila sněmovně návrh rozpočtu

Vláda v demisi na středečním jednání rozhodla mimo jiné o tom, že vyhoví požadavku vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů a nově zvolené sněmovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok. Je identický s původním návrhem z konce září. Rozhodnutí bylo podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) přijato jednomyslně. Končící kabinet podle Fialy krok učinil ve chvíli, kdy je ve sněmovně ustaven patřičný výbor.
12:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V Praze o prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Výluky na lince C jsou v posledních letech poměrně časté, a to kvůli výměně pražců, modernizaci zabezpečovacího zařízení a rekonstrukci stanice Florenc.
před 4 hhodinami

Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
před 6 hhodinami
Načítání...