Pavel Bém se stal národním protidrogovým koordinátorem


23. 1. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO), který to oznámil na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Béma označil za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby, míst prodeje či reklamy.

„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek jako je kratom, alkoholu, tabáku, gamblingu či hazardu.

Podle výroční zprávy o závislostech za rok 2024 v tuzemsku denně kouří asi pětina obyvatel nad patnáct let, tedy asi dva miliony lidí. Až desetina osob pije každý den nadměrné dávky alkoholu – a to několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin. Zkušenost s konopnými látkami má asi třetina dospělých. Až 570 tisíc lidí je v posledním roce užilo při samoléčbě. Až 47 tisíc lidí užívá rizikově jiné drogy, nejčastěji pervitin či opioidy.

Podle Béma Česko čeká odborná i politická debata o regulaci alkoholu. Jako možné opatření ke snížení spotřeby zmínil třeba omezení prodejní doby, prodejních míst či reklamy. V některých státech se například po určité hodině večer nesmí alkoholické nápoje vůbec prodávat.

Pozici protidrogového koordinátora bych bral jako výzvu, říká Bém
Pavel Bém (ODS)

„Asi chceme, aby lidé řídili střízliví. Můžeme si položit otázku, jestli není trochu paradox, že se alkohol prodává na benzinových stanicích. My jsme otevřeli dnes (v pátek, pozn. redakce) toto téma. Debata byla živá. Téma je na jedné straně expertní, ale předpokládá i politické rozhodnutí. Určitě nás to čeká. Dobré příklady ze zahraniční praxe s regulací nějaké máme, máme ale i blbé, nebo ne úplně úspěšné,“ upozornil Bém.

Plány vlády

Vláda v programovém prohlášení píše, že předloží „protidrogovou novelu“ trestního zákona. Zvýšit chce tresty za organizování, výrobu a distribuci drog i za způsobení smrti či vážné újmy na zdraví při řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Omezit chce i možnost snížení postihu intoxikovaným pachatelům.

Koalice slibuje zaměřit se na prevenci závislostí na alkoholu, psychomodulačních látkách, hazardu, sociálních sítích či on-line hrách a na podporu duševního zdraví. Zmiňuje legislativní opatření a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů k prevenci pití, kouření i digitálních závislostí. Zavedení spotřební daně na tiché víno ale odmítá.

S politiky je to jako v Jistě, pane ministře, říká končící protidrogový koordinátor
Odstupující národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

Výběr redakce

Váleční veteráni mohou využít nové komunitní centrum v Táboře

Váleční veteráni mohou využít nové komunitní centrum v Táboře

před 1 mminutou
V celém Moravskoslezském kraji platí smogová situace

V celém Moravskoslezském kraji platí smogová situace

09:18Aktualizovánopřed 8 mminutami
Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval Řehka stanovisko vzdušných sil

Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval Řehka stanovisko vzdušných sil

13:00Aktualizovánopřed 11 mminutami
Pavel Bém se stal národním protidrogovým koordinátorem

Pavel Bém se stal národním protidrogovým koordinátorem

16:52Aktualizovánopřed 17 mminutami
„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu

„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu

před 42 mminutami
Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod

Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod

07:35Aktualizovánopřed 46 mminutami
Ve Znojmě preventivně odstavili úpravnu vody, voda je pitná dál

Ve Znojmě preventivně odstavili úpravnu vody, voda je pitná dál

13:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ludvík opustil vazební věznici

Ludvík opustil vazební věznici

13:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel hodlá obhajovat funkci v případě podpory a zdraví

Prezident Petr Pavel bude znovu kandidovat na svou funkci, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny, řekl při návštěvě Prostějova. Řekl také, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, kteří by v příštích měsících měli nastoupit do diplomatických misí. Odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
15:34Aktualizovánopřed 11 mminutami

Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval Řehka stanovisko vzdušných sil

Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval náčelník generálního štábu Karel Řehka stanovisko vzdušných sil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předtím v pátek uvedl, že je armáda prodat nemůže, přičemž se odkazoval na loňský nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a dřívější stanoviska Řehky. Prezident Petr Pavel uvedl, že armáda letouny postrádat může. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně řekl, že kvůli názoru vojáků na letouny L-159 brzy pojede na základnu v Čáslavi.
13:00Aktualizovánopřed 11 mminutami

Pavel Bém se stal národním protidrogovým koordinátorem

Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO), který to oznámil na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Béma označil za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby, míst prodeje či reklamy.
16:52Aktualizovánopřed 17 mminutami

Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod

Dálnice D1 na 187. kilometru u Brna je ve směru na Ostravu po nehodě tří vozů znovu průjezdná, provoz stál zhruba tři hodiny. Krátce neprůjezdný byl i směr na Prahu. Jih Moravy ráno a dopoledne trápila ledovka, stalo se více než 150 nehod. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů traumaplán, který znamená posílení služeb. Zranily se také desítky chodců.
07:35Aktualizovánopřed 46 mminutami

Ve Znojmě preventivně odstavili úpravnu vody, voda je pitná dál

Vodárenská akciová společnost (VAS) ve Znojmě kvůli znečištění vodárenské nádrže kejdou preventivně odstavila úpravnu vody. Pitnou vodu do sítě dováží cisternami odjinud. Voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná a lidé ji mohou bez obav používat. V pátek to uvedla mluvčí vodárenské společnosti Iva Librová. Až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí, kolem páteční půlnoci se znečištění dostalo až ke hrázi znojemské nádrže, odkud vodárny odebírají vodu.
13:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ludvík opustil vazební věznici

Bývalý šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce je po jedenácti měsících na svobodě. Po rozhodnutí soudu opustil pankráckou vazební věznici. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února. Před novináři řekl, že svou vinu jednoznačně odmítá a že policie má důkazy, podle nichž činy, z nichž je obviněn, nespáchal.
13:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterdamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku.
10:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu televizi Nova za to, že v listopadu 2023 na svých stránkách odvysílala živý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. České televizi to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Televizi hrozila pokuta až pět milionů korun. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, mluvčí proto odmítl výši pokuty sdělit. Nova podala proti rozhodnutí rozklad, který nyní projedná předseda ÚOOÚ.
před 2 hhodinami
Načítání...