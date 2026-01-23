Pavel Bém se stal národním protidrogovým koordinátorem

Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO), který to oznámil na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Béma označil za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby, míst prodeje či reklamy.
„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek jako je kratom, alkoholu, tabáku, gamblingu či hazardu.
Podle výroční zprávy o závislostech za rok 2024 v tuzemsku denně kouří asi pětina obyvatel nad patnáct let, tedy asi dva miliony lidí. Až desetina osob pije každý den nadměrné dávky alkoholu – a to několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin. Zkušenost s konopnými látkami má asi třetina dospělých. Až 570 tisíc lidí je v posledním roce užilo při samoléčbě. Až 47 tisíc lidí užívá rizikově jiné drogy, nejčastěji pervitin či opioidy.
Podle Béma Česko čeká odborná i politická debata o regulaci alkoholu. Jako možné opatření ke snížení spotřeby zmínil třeba omezení prodejní doby, prodejních míst či reklamy. V některých státech se například po určité hodině večer nesmí alkoholické nápoje vůbec prodávat.
„Asi chceme, aby lidé řídili střízliví. Můžeme si položit otázku, jestli není trochu paradox, že se alkohol prodává na benzinových stanicích. My jsme otevřeli dnes (v pátek, pozn. redakce) toto téma. Debata byla živá. Téma je na jedné straně expertní, ale předpokládá i politické rozhodnutí. Určitě nás to čeká. Dobré příklady ze zahraniční praxe s regulací nějaké máme, máme ale i blbé, nebo ne úplně úspěšné,“ upozornil Bém.
Plány vlády
Vláda v programovém prohlášení píše, že předloží „protidrogovou novelu“ trestního zákona. Zvýšit chce tresty za organizování, výrobu a distribuci drog i za způsobení smrti či vážné újmy na zdraví při řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Omezit chce i možnost snížení postihu intoxikovaným pachatelům.
Koalice slibuje zaměřit se na prevenci závislostí na alkoholu, psychomodulačních látkách, hazardu, sociálních sítích či on-line hrách a na podporu duševního zdraví. Zmiňuje legislativní opatření a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů k prevenci pití, kouření i digitálních závislostí. Zavedení spotřební daně na tiché víno ale odmítá.