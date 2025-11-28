Pozici protidrogového koordinátora bych bral jako výzvu, říká Bém

Psychiatr a bývalý primátor Prahy Pavel Bém (ODS) v Interview ČT24 hovořil o současném stavu ODS a o pozici národního protidrogového koordinátora v nastupující vládě. Jestli se stane protidrogovým koordinátorem, záleží podle Béma na jednání s Andrejem Babišem (ANO) po vzniku nové vlády. „Tuto nabídku vnímám jako odborný závazek a jako výzvu,“ dodal v rozhovoru s moderátorkou Terezou Řezníčkovou.
„Před volbami jsem se s Andrejem Babišem sešel a apeloval jsem na to, aby v programovém prohlášení vlády byla zmínka nejen o drogách, ale i o psychickém zdraví. Nemáme dostupné krizové služby a je velký nedostatek dětských psychiatrů,“ uvedl.
Přesto Bém tvrdí, že Česko má kvalitně a racionálně postavenou protidrogovou politiku na vědeckých datech. Zmínil, že národní systémy pro snižování rizik závislostí jsou dobře nastavené a na možnou fentanylovou krizi je stát dobře připraven. Nepodceňoval by však situaci.
V současnosti praktikující psychiatr si je také vědom, že velkou roli v práci se závislostmi hrají stereotypy a zdánlivě jednoduchá řešení. „V devadesátých letech jsme řešili jen zákazy a prohibici drog, nebo jestli máme být otevření. Dnes víme, že oba extrémy jsou špatně. Musíme řešit míru regulace a minimalizaci možných rizik,“ zdůraznil.
Pozice národního protidrogového koordinátora
Bém sdělil, že by nové koaliční vládě složené z ANO, SPD a Motoristů dal šanci. Zejména se těší na to, co budou prosazovat Motoristé, protože podle něj reprezentují politiku vycházející z doby vládnutí Václava Klause – tedy politické ideje, jako je vyrovnaný rozpočet, levný stát a rozumnou sociální politiku.
Moderátorka Řezníčková se zeptala, jestli by Bém jako člen ODS cítil nějaký morální rozpor, pokud by v nastupující Babišově vládě zastával roli protidrogového koordinátora. „To záleží na tom, jestli vláda vznikne, a na mém jednání s Andrejem Babišem. Vnímal bych to jako odborný závazek a jako výzvu,“ řekl. O návratu do vysoké politiky ale Bém momentálně neuvažuje.
Současný stav ODS
Na dotaz, jak vnímá odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS, Bém řekl, že odchází jedna z nejvýraznějších celostátních a regionálních politických osobností. „Jeho odchod mi dává smysl, je to pro ODS rána a já bych to rozhodně nezlehčoval,“ zdůraznil.
ODS je dle Béma v povolební kocovině a očekává, že kongres strany otevře nový prostor pro změny. Vyjmenoval například propojení mladých a regionálních politiků se současným vedením nebo širokou diskuzi napříč celou stranou.
„ODS by se měla stát přinejmenším nejsilnější středovou politickou stranu. Pravicovost jí už bohužel chybí,“ míní. Nynější ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) by podle Béma byl v tomto ohledu na vedoucí pozici ve straně dobrá volba, ale je prý potřeba, aby okolo sebe měl novou krev.
Podle Béma má nyní ODS v opozici vyrůst a přizvat mladé do svých řad. On sám ODS vnitřně věří a nechce ze strany odcházet.