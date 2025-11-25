Protidrogovým koordinátorem by mohl být exprimátor Bém, píší Seznam Zprávy

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Server Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.
Informaci o tom, že by se Bém měl stát národním protidrogovým koordinátorem, potvrdilo serveru několik zdrojů z okolí Adama Vojtěcha (ANO), který by se měl vrátit do funkce ministra zdravotnictví. S volbou údajně souhlasil i Babiš.
„Ano, vážně o tom uvažuji,“ uvedl Bém na otázku, jestli dostal od Babišova týmu nabídku a jestli ji přijme.
Dvaašedesátiletý psychiatr Bém nyní vede protidrogovou komisi na pražském magistrátu. V devadesátých letech minulého století vedl meziresortní protidrogovou komisi, z funkce odešel na vlastní žádost kvůli neshodám s tehdejší sociálnědemokratickou vládou.
Seděl by mi tam, říká Vobořil
Podle posledního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) by byl Bém dobrou volbou. „Seděl by mi tam, nehledě na jeho pověst za doby působení v Praze. Pavel Bém má unikátní zkušenosti, já jsem v podstatě na jeho práci navazoval, byl by určitě správnou volbou. Jen nevím, jestli se mu do toho bude chtít, je to místy s prominutím opruz, stále se kolem vás točí alkoholová i jiná lobby,“ cituje server Vobořila.
Vobořil ve funkci protidrogového koordinátora loni skončil, vláda Petra Fialy (ODS) pak nikoho na tuto pozici nejmenovala.
Bém byl od roku 1998 starostou Prahy 6, poté v letech 2002 až 2010 pražským primátorem. Byl také místopředsedou ODS a v roce 2008 neúspěšně kandidoval na šéfa strany. Server připomíná, že podle později zveřejněných odposlechů Bém jako primátor hlavního města udržoval vztahy s lobbistou Romanem Janouškem, který přes něj a další úředníky ovlivňoval dění na magistrátu. Kvůli tomu měl Bém na čas pozastavené členství ve straně. V roce 2013 se z politiky stáhl.