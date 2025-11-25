Protidrogovým koordinátorem by mohl být exprimátor Bém, píší Seznam Zprávy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Server Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.

Informaci o tom, že by se Bém měl stát národním protidrogovým koordinátorem, potvrdilo serveru několik zdrojů z okolí Adama Vojtěcha (ANO), který by se měl vrátit do funkce ministra zdravotnictví. S volbou údajně souhlasil i Babiš.

„Ano, vážně o tom uvažuji,“ uvedl Bém na otázku, jestli dostal od Babišova týmu nabídku a jestli ji přijme.

Dvaašedesátiletý psychiatr Bém nyní vede protidrogovou komisi na pražském magistrátu. V devadesátých letech minulého století vedl meziresortní protidrogovou komisi, z funkce odešel na vlastní žádost kvůli neshodám s tehdejší sociálnědemokratickou vládou.

Seděl by mi tam, říká Vobořil

Podle posledního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) by byl Bém dobrou volbou. „Seděl by mi tam, nehledě na jeho pověst za doby působení v Praze. Pavel Bém má unikátní zkušenosti, já jsem v podstatě na jeho práci navazoval, byl by určitě správnou volbou. Jen nevím, jestli se mu do toho bude chtít, je to místy s prominutím opruz, stále se kolem vás točí alkoholová i jiná lobby,“ cituje server Vobořila.

Vobořil ve funkci protidrogového koordinátora loni skončil, vláda Petra Fialy (ODS) pak nikoho na tuto pozici nejmenovala.

Vobořil odejde z pozice protidrogového koordinátora na konci srpna
Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil

Bém byl od roku 1998 starostou Prahy 6, poté v letech 2002 až 2010 pražským primátorem. Byl také místopředsedou ODS a v roce 2008 neúspěšně kandidoval na šéfa strany. Server připomíná, že podle později zveřejněných odposlechů Bém jako primátor hlavního města udržoval vztahy s lobbistou Romanem Janouškem, který přes něj a další úředníky ovlivňoval dění na magistrátu. Kvůli tomu měl Bém na čas pozastavené členství ve straně. V roce 2013 se z politiky stáhl.

Výběr redakce

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

09:00Aktualizovánopřed 28 mminutami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

09:11Aktualizovánopřed 32 mminutami
Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

04:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

před 2 hhodinami
Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji

Ženy ohrožené násilím volají na novou linku pomoci častěji

před 2 hhodinami
Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

před 3 hhodinami
Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Čeští vědci spustili první globální systém monitoringu sucha

První globální systém monitoringu a předpovědi výskytu sucha a jeho dopadů spustili čeští vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe společně s kolegy z amerického Národního centra pro zmírňování dopadů sucha.
před 4 mminutami

Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
před 21 mminutami

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

Vedení armády v úterý na každoročním velitelském shromáždění probírá priority na příští rok. Setkání úvodním projevem zahájil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ten poznamenal, že v české armádě ani společnosti stále není dostatečný pocit urgence. Příprava na válku je podle něj kontinuální a nikdy nekončící proces. S tím, že ve společnosti není dostatečný pocit urgence, souhlasil i prezident Petr Pavel. Projev přednesla také ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).
09:00Aktualizovánopřed 28 mminutami

Protidrogovým koordinátorem by mohl být exprimátor Bém, píší Seznam Zprávy

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Server Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.
před 1 hhodinou

Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

Záchrana psů z Balkánu je fenoménem posledních let. Ročně se jich do tuzemska dostanou stovky až tisíce. Pomoc zvířatům je ale podle zjištění Reportérů ČT mnohdy jen záminkou a hlavním cílem dovozců je výdělek. A to se jim daří, hlavně díky ochotě a soucitu lidí, kteří za psy dovezené z balkánských zemí často platí nemalé částky. Jenže tím se do Česka dostávají také vystresovaná a zdivočelá zvířata, která utíkají – což je práce pro zkušené odchytové služby i na několik měsíců. Zároveň hrozí, že se spolu se zvířaty do země dostanou už vymýcené nemoci. Jedná se o celoevropský problém, některé státy zavádějí legislativu na omezení dovozu. Pro Reportéry ČT natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
před 2 hhodinami

Sníh opět komplikuje dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsobuje problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozí ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nejsou tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
před 2 hhodinami

Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom

V noci z pondělí na úterý pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) na Staroměstském náměstí v Praze vztyčili letošní vánoční strom. Zapustili ho v šachtě hluboké asi dva metry a upevnili šesti lany ve dvou výškách. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Přes dvacet metrů vysoký a 62 let starý smrk z Děčínska čeká slavnostní rozsvícení v sobotu.
před 2 hhodinami

Rozpočet má být reálný, míní Plaga. Munzar mluví o protiprávním jednání

Po čtyřech letech bude Česko začátkem příštího roku zřejmě opět hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla vrátit návrh státního rozpočtu na příští rok končící vládě k přepracování. „Přepracovaný rozpočet má být reálný a pravdivý,“ uvedl v Událostech, komentářích člen sněmovního rozpočtového výboru Robert Plaga (za ANO). „Rozpočet má svá daná pravidla, (…) nastupující vládní koalice si přijala na rozpočtovém výboru usnesení, kde vyzývá naši odstupující vládu, aby postupovala protiprávně,“ řekl v debatě moderované Danielem Takáčem člen téhož výboru Vojtěch Munzar (ODS).
před 2 hhodinami
Načítání...