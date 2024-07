Vobořil odejde z pozice protidrogového koordinátora na konci srpna

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) se rozhodl odstoupit. Na pozici by měl skončit na konci srpna. Dohodl se na tom s premiérem Petrem Fialou (ODS). Dál by měl působit jako poradce pro problematiku závislostí. Vobořil prosazoval vyváženou protidrogovou politiku s prevencí, regulací, represí a léčbou. Kvůli svému přístupu se dostával s politiky do sporu, a to třeba při prosazování regulovaného trhu s konopím či danění tichého vína, ale i po svém komentáři k nálezu kokainu ve sněmovně. Na jeho odchod tlačili třeba vládní lidovci či předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.