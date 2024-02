Vobořil zvažuje, že skončí jako protidrogový koordinátor

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil zvažuje, že ve funkci skončí. Odejít by chtěl ještě letos. Hovoří o únavě i nespokojenosti s fungováním státní správy. Skončí-li, bude to zhruba po dvou letech, protidrogovým koordinátorem se stal v únoru 2022. Tehdy se ovšem do funkce vrátil – koordinátorem byl Vobořil již v minulém desetiletí.

Vobořil čelil v minulých měsících kritice některých politiků – nejenom opozičních, ale i těch z vládních stran. Loni na podzim, kdy přišel protidrogový koordinátor s myšlenkou na zavedení regulovaného trhu s některými látkami, se proti němu ostře vymezil vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Zatímco Vobořil odkazoval na vládní plán boje proti závislostem, který se zmiňuje o vytvoření regulovaného trhu s konopím, Jurečka jej obvinil, že neplní zadání vlády. Nyní označil Vobořil politické překážky za jeden z důvodů, proč by chtěl z funkce národního protidrogového koordinátora odejít. Má ovšem i další pohnutky. „Taková celková únava organismu a to, jak se státní správa vždy zapře o futra. Cokoliv, co jim připadne trošičku nové, se dělat nebude nebo se to strhá do morku kostí,“ řekl. Dodal, že má také jiné plány. Kdy přesně by chtěl na Úřadu vlády skončit, Vobořil nesdělil. Připustil však, že by to mělo být ještě letos.