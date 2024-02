S tím, kdo bude mít u sebe HHC, bude policie podle Vobořila nakládat stejně, jako by měl konopí

Vobořil byl ve středu na Pražském hradě. Nyní uvedl, že přišel, aby o situaci informoval prezidentskou kancelář a poprosil o zvážení milostí pro běžné uživatele. „Aby podobně jako například u lidí, kteří vstupují do ukrajinské armády, a vstup do cizí armády je trestný čin, prezident zvážil, že by uděloval milost,“ uvedl.

O dočasném zákazu konkrétních tří látek rozhodla vláda minulý týden. Někteří odborníci však varovali, že důsledkem bude hlavně to, že se na trh dostanou jiné psychoaktivní látky. Některé firmy již slíbily zákazníkům, že jim nabídnou látky HHCPO nebo THC-B. „Víme o tom málo, nikdo ty látky nezná,“ připustil Vobořil. Míní však, že už jsou to spíš jen chemické látky, které s konopím nemají nic společného.

Zákaz vydaný kabinetem má skončit nejpozději do začátku roku 2025. Tehdy by však již měla platit novela zákona zavádějící psychomodulační látky jako samostatnou kategorii s regulovanou dostupností. Prodávat by je mohly jen registrované firmy v kamenných obchodech a bez reklamy, pouze lidem starším 18 let. Poslanci o její podobě jednají, pozměňovací návrh k původně poslaneckému návrhu plánuje podle dřívějšího vyjádření ministra Vlastimila Válka (TOP 09) předložit ministerstvo zdravotnictví.