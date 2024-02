Zkušenost s drogami má podle evropské studie 29 procent dětí mezi 15 a 16 lety

Evropská komise potvrdila rozhodnutí české vlády zařadit látku HHC na seznam zakázaných přípravků. Důvodem byly desítky případů předávkovaných dětí. Hrozbou zůstávají i tradiční drogy. Podle evropské studie ESPAD 2019 má s nimi zkušenost 29 procent dětí ve věku 15 až16 let. Nejčastěji jde o konopné látky a extázi.

Podle experta Václava Martinovského z Kriminalistického ústavu Policie ČR je zrádné to, že když člověk látku pozře a její účinky necítí po deseti minutách, má pocit, že si nevzal dost. „Můžu si vzít další, pak třeba ještě jednu, zapít to pivem a pak to člověka může doslova vypnout,“ vysvětluje.

A podobné je to u dalších drog: pervitinu, heroinu nebo kokainu. Ten se dost často ředí látkou lemavizol, což je odčervovací prostředek. „Obecně to vytváří problémy v krevním řečišti v rámci dlouhodobého užívání,“ dodává Martinovský.

V Praze v posledních třech letech počet úmrtí roste. Na předávkování v roce 2021 zemřelo deset lidí, loni už jich bylo 27. „Máme dost úmrtí mezi mladými lidmi, kdy uživatel kolikrát těžko odhadne, kolik si toho může dát, nebo ty látky vzájemně nakombinuje,“ dodává policistka ze IV. oddělení pražské kriminální policie Michaela Volková.