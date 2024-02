Vláda schválila dočasné zařazení HHC na seznam zakázaných návykových látek

Ministerstvo zdravotnictví se k regulaci látek rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí či mladistvých po požití cukrovinek s HHC. Toxikologické středisko jich eviduje od června 2022 asi 170. Podobné látky by do budoucna měla regulovat novela zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii psychoaktivních látek. Prodej těchto látek by měl být možný jen v obchodech s obsluhou, ne v automatech. Děti a mladí do 18 let by výrobky nemohli koupit. Zakázaná by byla reklama.