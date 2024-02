Bonbony mohou obsahovat víc HHC, než se uvádí na obalu, ukázala analýza pro ČT

„Víme, že jsou už další deriváty HHC, které se dostávají na trh. Je to pozměněná molekula. Můžou mít i jiné psychoaktivní účinky, to ještě úplně nevíme. To je třeba HHC O, HHC P a takových polosyntetických kanabinoidů je kolem čtyřiceti, které máme nyní na kontrolním seznamu,“ vysvětluje adiktolog Tomáš Jandáč. Dodává, že se takové látky mohou objevit v automatech nebo v potravinách, nebo je lze koupit také jako již ubaleného jointa.

„Zvolila se kriminalizační cesta. Chápu, že ministr zdravotnictví je pod velkým tlakem, ale s kriminalizací nemohu souznít. Budeme teď vymýšlet model řešení,“ řekl Vobořil. Uvedl, že chce příští středu svůj návrh představit vládě. Věří, že by se mohla s prezidentem dohodnout na případném udělení abolice lidem, kteří by byli stíháni. Trestní stíhání by se tak zastavilo a stíhaní by pak nekončili ve vězení, podotkl Vobořil.

Zmínil, že držení malého množství látek je přestupek. Není ale jasné, kolik HHC by to vlastně mělo být. Dávku by mohla podle Vobořila určit judikatura, tedy až soudy při projednávání případů. Dodal, že ukončení dočasného zákazu by už udělené tresty nezrušilo, odsouzení by tak dál zůstali ve vězení.

Ministr Válek a šéf resortu zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu po jednání kabinetu uvedli, že zákaz by měl platit do přijetí projednávané novely o návykových látkách s regulací takzvaných psychomodulačních látek. Mezi ně by se pak mělo HHC zařadit. Prodej produktů by podle novely byl možný jen s obsluhou ve speciálních obchodech, ne v automatech. Děti a mladiství do 18 let by je nemohli koupit. Zakázaná by byla i reklama. Výrobky by musely splňovat stanovené požadavky. Stát by získal peníze z daní.