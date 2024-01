Po zákazu jedné psychoaktivní látky se objeví další, míní Vobořil. Frydrych prosazuje zákaz HHC a podobných

„HHC dětem do ruky nepatří a model, který může být funkční, je to, že trh má být substituovaný méně rizikovými látkami, a to do té míry, že se to dětem nemá dostat do ruky,“ vysvětlil Vobořil s tím, že podobné látky mají prodávat například specializované prodejny. Fungovat by mělo ověření věku a trestat by se mělo nikoliv pokutami, ale odebráním licence obchodům, které regule poruší, dodal.

Vobořil podotkl, že okamžitý zákaz nic nevyřeší. „Mám obavu, že hned poté přijdou další látky, které budou ještě potentnější, a budou ve stejné šedé zóně. Jsou tu prodejci, kteří jsou, řekněme, příčetní, a pak jsou skupiny, za kterými stojí velké prostředky mimo Českou republiku,“ podotkl Vobořil s tím, že jde často o čínské a ruské hráče s dlouhodobým plánem.

„Zakážete jednu látku a přichází druhá, mají to přichystané. (...) Je to neustálý kolotoč, kdy vytvoříme kouřovou clonu, že jsme něco vyřešili, a ono se to nevyřešilo, proto tvrdím, že je potřeba to udělat jinak,“ dodal Vobořil. Podotkl, že zákon je ve sněmovně od podzimu a probíhá parlamentní koloběh, do čehož zasahují i obstrukce. Mezitím je však podle něj namístě přemýšlet i o dočasném zákazu.

Podle něj je rovněž potřeba vyřešit také to, že něco vypadá jako bonbón či cukrovinka a zároveň je na obalu napsáno, že jde o dekorativní předmět. „Bude potřeba něco změnit i v potravinářském zákoně,“ je přesvědčen. Zmínil, že nový zákon bude řešit to, aby se tyto produkty neprodávaly v automatech, obal by měl být takový, aby nebyl atraktivní pro děti.