168 hodin: „Dceru jsme nesli jako hadrovou panenku.“ Předávkování HHC zažila rodina z Olomouce i žáci karlovarské školy

168 hodin: My děti s HHC (zdroj: ČT 1)

HHC připomíná marihuanu, je ale legálně prodejné a volně se k němu dostanou také dětí mladší osmnácti let. Mladiství se k látce mohou dostat v prodejnách, automatech nebo na internetu. Prodej produktů s HHC v Česku totiž není zakázaný a výrobci na děti přímo cílí. Kvůli vyšší koncentraci látky v některých produktech zažili předávkování žáci jedné ze základních škol na Karlovarsku, ale i rodina z Olomouce.

Výrobky obsahující HHC či jiné podobné látky jsou na pultech večerek běžně dostupné. I když na nich stojí, že jsou určené pro lidi starší osmnácti let, děti si je mohou legálně koupit. Prodej těchto produktů v Česku žádná regulace neomezuje.

HHC je hrozbou hlavně proto, že o něm skoro nic nevíme. Ani to, jestli jde o drogu

Koncentrace látky v jednom balení bonbonů s HHC může kolísat, odhalila analýza pro Českou televizi. Dítě se může setkat třeba i s velmi silnou želatinou. „Ukázalo se, že v jednom balení byl poměrně vysoký obsah HHC, a to kolem sedmdesáti miligramů v jednom želatinovém bonbonu. Množství je pětkrát až desetkrát větší než základní nebo střední dávka. Může způsobit poměrně silnou intoxikaci, předávkování,“ podotkl Kuchař.

Úřady nestíhají reagovat

Protidrogová koordinátorka Karlovarského kraje Martina Valentová uvedla, že aby se výrobci více kryli, tak produkty s látkou často neprodávají jako potraviny, ale spíše jako sběratelské předměty nebo produkty pro vědecké či studijní účely.

Výrobky jsou nicméně jasně zacílené na děti, řekla Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Jsou na nich veselé barvy, signální barvy. Jsou na nich dětské malůvky, nějaký dinosaurus jako kosmonaut, jmenuje se to T-Rex,“ popsala jedno z balení.

Stát na prodej HHC či podobných látek nezvládá včas reagovat. Vláda zahájila jednání o zákazu až poté, co děti začaly kolabovat.

Odborníci volají po novém zákoně, který by dokázal látky regulovat rychleji, aby nebyly dostupné dětem. O normě bude v budoucnu jednat Poslanecká sněmovna. „Potřebujeme flexibilnější a rychlejší regulaci, protože když se dostaneme do současné situace, kdy je HHC na trhu minimálně dva roky a nic není zregulováno, tak je to docela zásadní situace,“ myslí si Tomáš Jandáč z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.