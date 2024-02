HHC zkoušet opatrně a po pětadvaceti, říká slavný český chemik. Prosazuje regulaci, u konopí legalizaci

Co se děje v těle po požití HHC či THC? Jen málokdo to ví lépe než český chemik Lumír Ondřej Hanuš. V pořadu Hyde Park Civilizace mluvil nejen o tom, jak tyto chemikálie fungují, ale také jestli by podpořil jejich legalizaci, nebo zákaz.

„Když jsem byl dítě a četl jsem dobrodružné knihy, bylo pro mě konopí opojná látka. Když jsem začal sbírat léčivé rostliny, dozvěděl jsem se, že je to i léčivá bylina. A když jsem měl možnost začít před třiapadesáti lety pracovat, tak mě to velmi zaujalo. Pochopil jsem totiž, že je to i průmyslová rostlina i rekreační droga – ale i léčivá bylina. A právě to je na tom zajímavé,“ říká Hanuš.

To může podle něj zmást hlavně mladé a nezkušené uživatele, případně ty, kdo udělají chybu a rozhodnou se experimentovat bez pomoci někoho zkušenějšího. „Mladý člověk, který to chce vyzkoušet, tohle nemusí vědět. Ochutná, ale po deseti ani dvaceti minutách se vliv nedostaví – tak si vezme dalšího medvídka a zase dalšího a až to začne působit, tak je předávkován. A pak dojde k těm nebezpečným stavům které končí přivoláním sanitky. Někdy se také může stát, že nezkušený uživatel propadne panice, dostane takový záchvat strachu, že volá sanitku,“ popisuje docent Hanuš rizikové situace.

„Pětadvacet let je bezpečná hranice. Pokud už někdo chce drogu vyzkoušet třeba ze zvědavosti, doporučoval bych mu, aby počkal do těch pětadvaceti let,“ konstatuje Hanuš. Příliš totiž nevěří, že by se mladí zvídaví lidé nechali odradit radami dospělých nebo médii. „Bohužel, také jsme byli mladí, také jsme zkoušeli kouření a alkohol a právě to mládí je zvědavé. Těžko budeme mladým něco vysvětlovat nebo radit, my jsme také rodiče neposlouchali. Jako student jsem kouřil devět let a byla to chyba. To poškození s člověkem zůstane,“ posteskne si.

Devadesát devět procent závislostí vzniká během fáze, kdy se mozek teprve vyvíjí. Tedy do přibližně pětadvaceti let věku. Drogy jsou totiž velmi silné neurochemikálie, které zásadním způsobem mění strukturu mozku. A cyklus odměny, cyklus závislosti, který tam vzniká, může vydržet v mozku desítky let, možná do konce života, vysvětluje Hanuš.

HHC má s THC společné také to, že se okamžitě metabolizuje, takže v těle vlastně sama o sobě nezůstává dlouho. Mění se ale na jiné látky, které se pak dají u člověka zjistit třeba měsíc. „V tom je i riziko pro uživatele, který by mohl být potrestán jen za to, že ze zvědavosti nějakou takovou látku ochutnal nebo se jí léčil, ty důkazy jsou v těle dlouho. Myslím si ale, že to není správné,“ říká vědec. Tyto látky se dají odhalit z krve, slin i moči.

Ohledně toho, jak moc může tento kanabinoid vyvolávat závislost, se podle něj zatím příliš neví. Nejspíš je to ale podobné jako s alkoholem, myslí si Hanuš. „Když vezmete dva lidi do restaurace a vypijí stejné množství alkoholu, tak se jeden třeba opije, ale druhý ne. U THC a HHC je to podobné,“ srovnává.

HHC je přírodní látka, byla objevená i v konopí, ale jen v malém množství. „Už přes osmdesát let ji umíme syntetizovat, není to tedy nová věc,“ popisuje Hanuš. Kromě výše popsaných problémů je s jejím užíváním spojeno i několik dalších rizik. Například to, že její složení ve výrobcích je jen odhadované. „To, co ti mladí užívají, neudává, jaký je v ní poměr látek. A nedá se to ani chemicky přesně určit,“ upozorňuje chemik.

V mladém věku je podle něj zejména vyšší pravděpodobnost rozvoje duševních onemocnění. Jenže nečekaný negativní dopad se může objevit i u zcela zdravého dospělého. „Další problém je, že nevíme, jestli jsme vlastně psychicky zdraví. Každý si může myslet, že je v pořádku, ale třeba má latentní psychickou poruchu. Ta by se v životě nikdy nevyvinula, ale touto látkou se může iniciovat. Není to sice pravidlo, ale stát se to může, odhalí se to až při použití látky,“ varuje vědec.

„O HHC nevíme nic. Těch prací je, že by se daly spočítat na prstech dvou rukou.“ Co je zač a jaké jsou její účinky, tedy podle Hanuše není jasné ze studií, ale dá se to jen odhadovat, podle toho, když se sledují její uživatelé. A to podle zkušeného vědce pro seriózní analýzu a znalost rozhodně nestačí: „Pro HHC zkrátka nejsou žádná vědecká zdůvodnění. Neznáme farmakologii, tedy reakce v organismu. Můžeme předpokládat, že se to váže na kanabinoidní receptory, podle toho můžeme předpokládat nějaké účinky. Ale musíme to prozkoumat vědecky, to znamená vyzkoušet to nejprve v buněčné kultuře, potom na zvířatech, a až nakonec se přejde na člověka. Ty časy, kdy chemici něco v laboratoři syntetizovali a pak to na sobě zkoušeli a třeba se i přiotrávili, jsou už pryč,“ doplňuje.

Ještě horší je, nemůžeme znát ani dlouhodobé účinky HHC, jednoduše proto, že se jako droga až donedávna nebrala, nikdo ji neužíval a nezkoumal. Zatím na světě nemáme generaci, která by ji užívala třeba deset let, dodává.

Výrobci drog budou vždy o krok napřed, raději regulaci než zákaz, míní Hanuš

Podle docenta Hanuše není zákaz řešením. „Po zákazu jistě začne kvést černý trh s HHC. Myslím, že by to nemělo být zakázáno, ale mělo by to být regulováno. To znamená, že mladý člověk musí dostat plnou informaci o pozitivních i negativních účincích, ale i o nebezpečích, která jsou s užíváním spojená. My nezamezíme, aby to vyzkoušeli, ale můžeme jim dát plnou informaci. Ten kdo má filipa, si to vezme k srdci. Ale ten, komu není rady ani pomoci, ten si koleduje, že si poškodí zdraví,“ konstatuje vědec.

Vyrobit HHC může být podle něj jednoduché. Záleží, jakou má výrobce laboratoř a jak kvalitní chemiky má k dispozici. „Máte-li THC, snadno se z něj získá HHC. Ale proč by to někdo dělal, přece si nevyrobíte něco slabšího,“ uvažuje Hanuš. „Vyrábět tyto látky zcela synteticky může být dost náročné. Ale když se vezme jako základ konopí a vyrobí se to z něj, tak to opravdu nemusí být složité ani drahé.“

Výroba v nějakých improvizovaných podmínkách ale samozřejmě není bez rizika – při syntéze, je-li laboratoř nezkušená, mohou vznikat odpadní látky, které mohou škodit organismu.