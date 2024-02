HHC míří do společnosti heroinu a kokainu. Vobořil byl proti s tím, že jen přijdou jiné variace látky

„Je to zařazeno mezi látky, které když někdo bude držet v takzvaně větším množstvím než malém, tak je to trestný čin. Pak je obzvláště velké množství, kde jsou sazby výrazně vysoké,“ varoval Vobořil. Na ono množství větší než malé prý není zatím judikatura, u konopí je limit deset gramů, u HHC to patrně bude méně.

Na otázku, co se stane, když někomu z tašky před policejní hlídkou vypadnou dva pytlíky gumových medvídků s touto látkou, Vobořil odpovídá, že to „pravděpodobně znamená, že půjde do vězení“. „Sazby tři, pět, osm let, ty tam mohou padat,“ říká.

„Bude těžké rozlišit, kdo to ve velkém množství nakoupil pouze pro vlastní potřebu, a kdo s tím bude obchodovat. (...) Trochu tím varuji lidi, kteří by si chtěli zaspekulovat a přijít si k pár tisícům korun,“ uvedl.