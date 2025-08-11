Unie státních zástupců usiluje o doplacení loňských platů

Unie státních zástupců (USZ) usiluje o doplacení loňských platů žalobců. Tři její členové kvůli tomu podali žaloby, a to v souvislosti s loňským nálezem Ústavního soudu (ÚS), na jehož základě získali nárok na doplacení platů soudci. Její prezident Tomáš Foldyna sdělil, že státní zástupci dorovnání neobdrželi. Zákon přitom stanoví, že jejich platová základna činí devadesát procent platové základny stanovené pro soudce.
Žaloby, které tři členové USZ poslali na konci minulého týdne k okresním soudům, se týkají doplacení jejich platů za druhou polovinu loňského roku – tedy za období po příslušném nálezu ÚS, který shledal platové restrikce vůči soudcům za neústavní. „Plat státního zástupce se od platu soudce odvíjí. Unie má tedy za to, že bylo namístě od července 2024 vyplácet státním zástupcům plat ve výši devadesáti procent platu vyplaceného soudcům,“ napsala unie.
„Ten nález byl vyložen tak, že se vztahuje jen na soudce. Problém byl v tom, že platová základna se nálezem rušila až k 31. 12. 2024, ale ve vztahu k soudcům řekl Ústavní soud, že se vůči nim ta platová základna neuplatní už od 1. 1. 2024,“ připomněl Foldyna.
„Takže my teď žalujeme u pracovněprávních soudů výklad běžného zákona. Jednoduše řečeno, jestli se náš platový zákon vykládá jen ryze formálně, nebo jestli má zajistit, aby státní zástupci měli vždy devadesát procent hmotného zabezpečení soudců,“ vysvětlil.
ÚS loni v květnu uvedl, že tehdejší snížení soudcovských platů spočívající v trvalé změně výpočtového koeficientu odporovalo ústavnímu pořádku. Zákon nechal platit do konce loňského roku, aby politici mohli upravit platy veřejných činitelů. Zároveň ale zdůraznil, že soudci budou mít na zpětné dorovnání platů za rok 2024 nárok.
Soud tehdy zkritizoval, že vláda ani Parlament neodůvodnily potřebnost a přiměřenost trvalého snížení soudcovských platů. Neústavně tak zasáhly do materiálního zabezpečení soudců, které je zároveň předpokladem nezávislosti justice.
Peníze na pokrytí platů z rozpočtové rezervy
Vláda pak v listopadu rozhodla, že ministerstvo spravedlnosti získá na pokrytí platů soudců a státních zástupců 725 milionů korun z rozpočtové rezervy. Ministerstvo tehdy spočítalo, že na dorovnání platů soudců potřebuje 668,7 milionu korun a na dorovnání platů státních zástupců žádalo dalších 45,7 milionu korun. K ní ještě připočítalo dalších 10,7 milionu na hrazení povinného pojistného u deseti evropských pověřených žalobců.
Otázkou platů soudců se ÚS bude zabývat i kvůli letošní vládní novele, které platy fakticky zmrazila. Několik soudců již v této otázce uspělo u okresních soudů s žalobami argumentujícími porušením evropského primárního práva.
Ministerstvo na jaře odhadlo, že pokud by ústavní soudci dospěli k závěru o protiústavnosti aktuálního zásahu do platů soudců, musel by stát za letošek doplatit 817,4 milionu korun. Z této částky by 620,3 milionu putovalo k soudcům a zbývajících 197,1 milionu ke státním zástupcům.