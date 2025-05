Státní zástupci začali podávat předžalobní výzvy kvůli platům

Monika Oborilová je okresní státní zástupkyní v Ostravě. Na pondělním shromáždění Unie státních zástupců patřila mezi ty, kteří hodlají po státu za druhou polovinu loňska vymáhat vyšší plat. „Zrovna dnešního dne (v pondělí) jsem doručila svému zaměstnavateli, to znamená krajskému státnímu zástupci v Ostravě, předžalobní výzvu, aby mi doplatil plat za loňský rok,“ popsala.

„Tohle považuji za zcela zásadní problém. Nejen ve vztahu k profesím, jako jsou soudci a státní zástupci. Pravou retroaktivitu nelze připustit v případě odměňování u žádné z profesí,“ dodává nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

První žaloby státních zástupců na snížení platů mezi lednem a únorem by mohly přijít během několika týdnů. Oproti tomu soudci už – i kvůli únorovému meziměsíčnímu poklesu jejich platů – podali více než tři desítky žalob.

Ministr: Postavení státního zástupce je ústavně slabší

„Každý má právo se soudit, jak myslí. Opět musíme počkat, jak to soudy rozhodnou, byť postavení státního zástupce je ústavně slabší. Tím nechci říci, že to mají dopředu prohrané, to opravdu uvidíme,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Unie státních zástupců v pondělí na svém výročním zasedání v Kutné Hoře naopak svým členům nedoporučila, aby se soudili o své platy za celý letošní rok. Chce počkat, jak budou se svými platovými žalobami úspěšní soudci.