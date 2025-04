Soudci chystají masovou vlnu žalob kvůli platové novele

Petr Vašek,

Kristýna Jelínková

, tkř

před 41 m minutami | Zdroj: ČT24

5 minut Události: Soudci dokončují žaloby kvůli navýšení platů ústavních činitelů Zdroj: ČT24

Po loňském rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), který zrušil základnu pro výpočet platů soudců, se soudci připravují na podání žalob. Podle Soudcovské unie má jít o hromadnou akci. Požadují doplatek odpovídající verdiktu Ústavního soudu a tvrdí, že nový zákon o růstu platů ústavních činitelů, který po prezidentském vetu schválila Poslanecká sněmovna letos v březnu, je v rozporu s evropským právem. Opozice naopak připomněla svůj návrh na oddělení platů soudců a politiků.

Ústavní soud loni rozhodl, že základna pro výpočet platů neměla klesnout pod trojnásobek průměrné mzdy, a zrušil dosavadní úpravu s koeficientem 2,8. Poslanecká sněmovna však letos v březnu tuto úpravu do zákona opět vrátila, navzdory dřívějšímu zásahu Ústavního soudu. Soudci se proto chystají podat žaloby proti platu stanovenému na základě nové legislativy. Kritizují zejména to, že zákonodárci do normy opět zařadili základnu, kterou ÚS zrušil. Podle nich je navíc postup vlády v rozporu s evropským právem – odkazují se přitom na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který připouští zásah do platů soudců jen ve výjimečných situacích.

„Je to v rozporu s ústavním pořádkem, proto se znovu domáháme – bohužel musím říct, že nám to vůbec není příjemné – žalobou o doplatek, respektive stanovení základny tak, jak by měla být,“ uvedl místopředseda Krajského soudu v Praze a první viceprezident Soudcovské unie Roman Lada. Kabinet si za svou úpravou stojí Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je nutné při rozhodování o platech zohlednit i stav veřejných financí, včetně výdajů na sanaci škod po povodních a konsolidaci rozpočtu. „Je potřeba, aby toto všechno soudy zvážily,“ uvedl ministr s tím, že kabinet rozhodnutí soudů bude respektovat. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) připustil, že reakce soudců byla očekávaná. Vláda podle něj musela přijít „s nějakým řešením, které situaci posune dál a odblokuje ji“. Kabinet si i tak za svým rozhodnutím stojí.