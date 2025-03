Poslanci znovu rozhodují o platové novele, kterou zejména kvůli nastavení soudcovských platů vetoval prezident Petr Pavel. Sněmovnu čeká na úterní schůzi také opětovné schvalování novely energetického zákona, kterou do dolní komory vrátili senátoři.

Debaty o navyšování platů se vedly v obou parlamentních komorách. Opoziční hnutí ANO a SPD při sněmovním schvalování neprosadila zmrazení platů vrcholných politiků do konce roku 2029.

Platová novela předpokládá pro letošní rok růst platů vrcholných politiků a dalších představitelů státu skoro o sedm procent, soudcovské platy mají prakticky stagnovat. Pavel se ve zdůvodnění veta neztotožnil s tím, jak se zákonodárci vypořádali s nálezem Ústavního soudu, na který vládní novela reagovala, a to zejména v souvislosti se stanovením letošních soudcovských platů. Prezident kritizoval také zpětnou účinnost předlohy, když se podle ní mají stanovovat platy od začátku letoška.

Soudci si výdělky už loni zvýšili po dohodě s ministerstvem spravedlnosti. Letos si přidali dalších sedm procent a rozhodli se tak nečekat na platovou novelu. Argumentují, že by jim kvůli ní platy na rozdíl od politiků reálně klesly. Rozhodnutí kritizují vládní politici i Nejvyšší kontrolní úřad, jehož vedení zvažuje, že na soudy i státní zastupitelství pošle finanční kontrolu.

Není jisté, zda se poslancům prezidentské veto podaří přehlasovat. Vláda potřebuje podporu alespoň sto jedna koaličních zákonodárců. Má jich sice sto čtyři, všichni ale nejsou rozhodnutí hlasovat pro. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je kabinet veto prezidenta připraven přehlasovat a potřebných 101 hlasů má. Uvedl to před začátkem jednání sněmovny.

To, že v zákoně už dva měsíce chybí základní údaj, podle kterého má stát těmto lidem platy vypočítávat, způsobuje problémy. Peníze za leden poslanci a senátoři nakonec dostali jako zálohu.

Řeší se i energetická novela

Energetická novela zavádí pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny. Individuální vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren s výkonem nad 30 kilowattů, které byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010, se do předlohy dostalo ve sněmovně. Důslednější kontroly mají podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zabránit tomu, aby provozovatelé některých solárních elektráren získali vyšší podporu, než na jakou mají nárok. Opatření by mělo snížit podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu.

Kritici tvrdí, že jde o změnu pravidel uprostřed hry, která může vést k arbitrážím a ohrozit splnění klimatických závazků. Podle senátorů představují nové kontroly části fotovoltaik „restriktivní a svévolný zásah do podnikatelského prostředí“ a byly by v rozporu s unijními předpisy. „Bráníme stabilitu a předvídatelnost podnikatelského prostředí,“ řekl předseda senátního hospodářského výboru Miroslav Plevný (STAN).