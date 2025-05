Hasičům ani policistům se platy od července nejspíš nezvýší

Stejný názor mají také ministři dopravy Martin Kupka (ODS) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „S ohledem na reálné možnosti rozpočtu to nebude možné, nebo to bude velmi obtížně možné,“ řekl Kupka. „Nemůže dojít k navýšení schodku státního rozpočtu,“ doplnil Válek.

Vedle odborů kritizuje kabinet i opozice. „Tady vytvoří jakési očekávání, tak kam to zklamání může vést. Může vést k tomu, že celá řada členů bezpečnostních sborů, zejména ti, kteří mají nárok na výsluhu, odejde,“ řekla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury by zvýšení platů mělo být minimálně o deset procent.

Vláda slibuje pětiprocentní růst platů později, od prvního ledna. To ale odborům nestačí. „Určitě by to bylo velké zklamání pro mnoho příslušníků, určitě by to vyvolalo nějakou vlnu odchodů,“ poznamenal předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký.

„Když to necháme na leden, tak nás bude opozice kritizovat, že je to pozdě. Když to uděláme dřív, tak nám opozice řekne, že to je z důvodu voleb. Já se na to dívám tak, jako by volby nebyly, abychom to posuzovali podle ekonomických možností státu,“ prohlásil Stanjura.

Naději na určité přidání od července ještě mají vojáci v tom ohledu, že ministryně obrany většině z nich navrhla zvýšit příspěvek na bydlení o tři tisíce měsíčně, v Praze by to byly skoro čtyři tisíce. O tom, jestli vláda od července zvýší alespoň příspěvek na bydlení pro vojáky, by mohlo být jasné do měsíce.