Obranné investice mají „správný kurz“, míní Němcová. Vláda nás ohrožuje, tvrdí Maláčová

Adam Kaprál

před 58 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Vláda v rámci investic do armády „nastavila správný kurz“, řekla senátorka Miroslava Němcová (ODS) v Otázkách Václava Moravce. S tím nesouhlasí europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) ani exministryně Jana Maláčová (SOCDEM), podle kterých jsou armádní zakázky předražené. Místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) považuje v této době bezpečnost za hlavní téma. Debata se vedla také o blížících se sněmovních volbách.

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat na začátku října. Politické strany postupně oznamují spojenectví. Například hnutí SPD ohlásilo společnou kandidátku se Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO. Vládní koalice SPOLU zůstává ve stejném složení. To kritizují signatáři „olomoucké výzvy“, mezi kterými je například exministr Ivan Langer (ODS). „Hlasy pochyb o tom, zda se máme spojit do koalice SPOLU, se ozývaly už před čtyřmi lety. Petr Fiala ji musel v prvních fázích v ODS silně prosazovat, byla to odvážná myšlenka. Já byla od začátku podporovatel tohoto spojení,“ uvedla senátorka Němcová. Debaty o možném vystoupení z koalice SPOLU a přípravě na spolupráci s ANO nepovažuje Němcová za aktuální. „Tyto otázky tu byly i v letech 2017 a 2021, vždy jsme byli podezíráni z toho, že budeme s ANO v koalici. A vedení ODS to opakovaně vyvrací. Rozhodně nemáme žádný důvod s hnutím ANO spolupracovat,“ prohlásila.

Některé subjekty před sněmovními volbami dále vyjednávají, mezi nimi je i SOCDEM. Spolupráci s KSČM předsedkyně Maláčová sice nevyloučila, ale považuje ji za velmi nepravděpodobnou. To potvrdila i předsedkyně KSČM Konečná: „Neshodli jsme se na základní otázce, a to je referendum. To je zásadní věc, kterou my chceme prosazovat.“ Maláčová má sice výhrady k fungování Evropské unie, ale trávit čas nad otázkami o referendu o vystoupení je podle ní špatně. „S několika subjekty jednáme, naše kroky oznámíme na začátku června,“ nastínila. V minulém týdnu oznámil předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta, že probíhají jednání se sociálními demokraty. A ač to vedení ANO i SOCDEM popírají, v zákulisí se vedou vyjednávání o umístění členů SOCDEM na kandidátky hnutí ANO, zmínil moderátor Václav Moravec.

Bezpečnost Jedním z hlavních témat voleb bude pravděpodobně bezpečnost. Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek sešel s lídry parlamentních stran k debatě o tomto tématu a vyjádřil obavu z toho, aby společnost nebyla po volbách rozdělená. „Věřím, že k tomu nedojde, alespoň ne v otázce bezpečnosti. Bez bezpečnosti není možné fungovat, je to základ prosperity a dalšího růstu,“ upozornila Kovářová. „Při schůzkách jsme zaznamenali, že na těchto otázkách panuje shoda,“ dodala. Při debatě v Otázkách Václava Moravce ovšem shoda nepanovala, Konečná s Maláčovou kroky vlády v oblasti bezpečnosti tvrdě kritizovaly. Podle Konečné jsou armádní zakázky „jeden velký problém“. „Jestli vláda zvyšuje výdaje na obranu tak, že v podstatě nakupuje předražené zboží, tak mi to nepřijde vůbec normální.“ Podle europoslankyně je potřeba si vydefinovat, jaké jsou střednědobé a dlouhodobé hrozby pro republiku a co od armády čekat.

„Ukazuje se, že největším ohrožením pro bezpečnost České republiky je tahle vláda. Nemáme čtrnáct tisíc vojáků, ministryně jim před volbami najednou chce zvyšovat platy. Hrozný problém je i tendr na Dukovany. Vláda rozhazuje peníze, možná tam je korupce, nezvládají vnější ani vnitřní politiku,“ osočila Fialův kabinet Maláčová. Podle Němcové nynější vláda v rámci investic do armády „nastavila správný kurz“. „I podle tabulek NATO jsme dosáhli dvou procent rozpočtu na obranu. Zároveň do klíčových technologií investujeme 38 procent z celkového objemu financí na obranu,“ dodala. „Nákupy jsou pod kontrolou vojenských expertů, provázela to dlouhá jednání,“ vysvětlila. Němcová na konci debaty o bezpečnosti zároveň vyjádřila lítost nad formou diskuse. „Nejsme schopni se shodnout na základní prioritě pro Českou republiku, kterou je bezpečnost. Jsou tady strany, které jdou proti dosavadnímu ústavnímu uspořádání a bezpečnost neberou jako základní prioritu. To je zdrojem mých obav, ale i síly, protože se tomu musíme postavit,“ nechala se slyšet.

Jednání o míru V pátek došlo na první přímé jednání Ruska a Ukrajiny po více jak třech letech. Zástupci obou zemí a Turecka k jednacímu stolu usedli v Istanbulu. Diplomaté se dohodli na výměně tisícovky zajatců z každé strany. V obecné rovině se též dohodli na dalším jednání. Ukrajinský diplomat řekl, že požadavky, které na jednání oznámili ruští činitelé, jsou odtržené od reality a jdou daleko za rámec všeho, o čem se jednalo už dříve. „Nechci (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa podceňovat, ale podcenil (ruského vládce Vladimira) Putina,“ myslí si Kovářová. „Byl přesvědčen o tom, že se s ním dohodne.“ Dodala, že aktuální dění vyvrací to, co někteří tvrdili o Putinovi. „Ukazuje se, k čemu ta vyjednávání vedou. Jediný, kdo s příměřím nesouhlasí, je Rusko,“ poznamenala. Z toho důvodu podle ní mají význam sankční balíky proti Rusku. Podle Konečné ale sankce nejsou efektivní.