SPD bude ve sněmovních volbách kandidovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO

Zástupci menších stran budou podle dohody na kandidátkách SPD, ve sněmovně pak plánují ustavit společný poslanecký klub. V memorandu se strany zavazují k tomu, že požádají agentury pro výzkum veřejného mínění, aby od nynějška sčítaly preference všech těchto stran dohromady. Podle dohody by také uskupení neměla organizovat kampaň, aby získávala preferenční hlasy na úkor partnerů.

Opoziční SPD v posledních sněmovních volbách získala dvacet mandátů za 9,56 procenta hlasů. Její předseda Tomio Okamura od té doby hovořil o nutnosti sjednocení s menšími stranami. Také podepsané memorandum odkazuje na to, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici. Týkalo se to tehdy i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Trikolory či Přísahy.

Okamura v pátek řekl, že cílem spojení je ukončit přehlížení českých občanů, kteří tvrdě pracují a platí daně, ale ve své zemi se cítí občany druhé kategorie. Kabinet Petra Fialy (ODS) se podle něj víc stará o migranty, Ukrajince, Brusel či „vlastní politické kšefty“. „My chceme spojovat, táhnout za jeden provaz a být silou, která bude po příštích volbách ve vládě,“ řekl předseda SPD.