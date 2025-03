Nebudeme cílem migrantů z třetích zemí, řekl Zuna po jednání koalice s Piráty a SPD

Návrh zákona představila koalice minulý týden, jeho cílem je podle premiéra Petra Fialy (ODS) odradit potenciální migranty od vstupu do Česka.

Zástupci koalice si na středeční schůzce s opozicí podle šéfa lidoveckých poslanců Aleše Dufka představili směry, kterými se zákon má podle návrhu ubírat. Poslankyně ODS Eva Decroix doplnila, že do týdne by měli zástupci opozice zaslat navrhovatelům připomínky. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) zdůraznil, že vyjádřit se mohou všechny subjekty v dolní komoře. Ta by podle Decroix novelu mohla řešit už na jaře. Středeční schůzku označila za konstruktivní.

„Česká republika je a bude bezpečným státem. Nebude cílem migrantů z třetích zemí a oblasti Blízkého východu,“ komentoval po jednání Michal Zuna (TOP 09) ze sněmovního výboru pro bezpečnost. Podle něj návrh nevzniká kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v tuzemsku, nýbrž má charakter preventivního opatření.

Podle dalšího člena výboru Radka Kotena (SPD) jde o řešení, které reaguje „až na následky promigrační politiky Evropské unie“. Zda jeho hnutí zrychlené projednání podpoří, neuvedl. „SPD by byla nejraději, kdybychom od migračního paktu EU odstoupili,“ řekl s tím, že by si přál lepší kontrolu vnější hranice schengenského prostoru, aby vnitrozemské státy nemusely migraci řešit vůbec. Dufek však doplnil, že vnější hranice prostoru se týkají i Česka, a to na mezinárodních letištích. „Balíček řeší tuto situaci na letištích, protože i k nám někdo může přijít jako do první země schengenského prostoru,“ vyzdvihl.

Rychlejší vyhošťování a zpřísnění kontrol žadatelů o azyl

Na novele se podílela ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a školství. Zákon podle pátečního vyjádření premiéra Fialy přináší rychlejší vyhošťování nelegálně pobývajících cizinců, zpřísnění kontrol pobytu žadatelů o azyl, rozšíření bezpečnostního a zdravotního prověřování, zrychlení soudních řízení nebo snížení sociálních standardů pro žadatele o azyl.

Nynější jednání svolal předseda sněmovního bezpečnostního výboru Žáček. Za SPD se schůzky zúčastnil člen výboru Koten, za Piráty jednal předseda sněmovního klubu Jakub Michálek.