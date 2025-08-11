Finský Národní úřad pro vyšetřování podal žalobu na kapitána a také prvního a druhého důstojníka tankeru Eagle S, který loni v prosinci poškodil podmořské a energetické kabely propojující tuto zemi s Estonskem, informují agentury. Plavidlo registrované na Cookových ostrovech podle Evropské unie patří k ruské stínové flotile, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí, především při vývozu ropy.
Finsko podalo žalobu na trojici námořníků z tankeru kvůli poškození kabelů
Trojice je obžalovaná ze závažného poškození majetku a závažného rušení telekomunikačních systémů kvůli tomu, že tanker asi devadesát kilometrů táhl kotvu po dně. „Majitelé kabelů utrpěli škodu ve výši nejméně šedesát milionů eur (1,47 miliardy korun),“ píše se v prohlášení Národního úřadu pro vyšetřování.
Šlo podle něj o náklady na opravu kabelů. Obžalovaní popřeli, že by se dopustili trestných činů, ze kterých jsou obžalovaní, a tvrdí, že tento případ nespadá do finské jurisdikce, protože se stal mimo tamní teritoriální vody, informovali také finští vyšetřovatelé.
Finské úřady ropný tanker Eagle S zadržovaly od popsaného incidentu do začátku března.
V posledních měsících bylo poškozeno několik podmořských kabelů v oblasti Baltského moře, která je tak ve stavu vysoké pohotovosti. Ani podmořské infrastruktuře se však nevyhýbají technické poruchy a výpadky způsobené nešťastnými událostmi.