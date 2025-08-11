Čeští řidiči se za prvních sedm měsíců letošního roku dopustili v zahraničí téměř tří set tisíc dopravních přestupků. Nejčastěji překročili povolenou rychlost. Nemilou připomínkou letní dovolené tak může být až za mnoho měsíců pokuta, stále častěji ji posílají také provozovatelé parkovišť. Ne vždy je ale oprávněná.
Pokuty za dopravní prohřešky v zahraničí nejsou vždy oprávněné
Například v jednom případě vyměřily italské úřady za překročení povolené rychlosti pokutu 370 eur. Při včasné úhradě mohl řidič přes sto eur ušetřit. Naopak po třech měsících se částka více než zdvojnásobila.
„Může vám přijít pokuta někoho jiného, takže (je třeba) to zkontrolovat. Musí tam být jméno řidiče, SPZ, v jakém místě a jaký přestupek se stal. Ten dopis by měl být v češtině,“ upozorňuje vedoucí oddělení likvidace zahraničních škod z pojišťovny D.A.S. právní ochrana Hana Botová.
Vyplatí se ověřit, zda pokuta není promlčená – v některých státech to může být po roce, v jiných až po třech letech – a případně podat námitku na uvedené kontakty.
Z Chorvatska jsou časté pokuty za parkování, správce parkoviště pověřuje vyřízením advokáta. „Částka za parkování bývá typicky kolem čtyřiceti eur. Nasčítají se tam poplatky advokáta za vymáhání a částka (pak) může být až trojnásobná. Nedoporučuju hradit náklady toho advokáta,“ zdůrazňuje Botová.
Za nezaplacenou pokutu hrozí zadržení na letišti
Obecně ale odborníci doporučují pokutu zaplatit. Platba může být vyžadována i na místě, pokud se člověk do dané země vrátí.
„A to nemusí být vozidlem. Můžete přiletět letadlem a při pasové kontrole vás mohou zadržet,“ vysvětluje mluvčí ÚAMK Igor Sirota.
Státy mohou požádat o spolupráci českou stranu. Okresní soudy pravidelně tyto případy řeší. „Každoročně rozhodují o uznání a výkonu stovek rozhodnutí jiných členských států, přičemž nejčastěji se jedná o rozhodnutí vydaná orgány Rakouska, Německa a Nizozemska,“ dodává mluvčí ministerstva spravedlnosti Michal Pleskot.
„Zhruba čtyřicet procent přestupků, které jsou páchány zahraničními řidiči, zůstává v Evropské unii nepotrestáno,“ uvádí mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Václav Lebeda.
Evropský parlament proto loni schválil nová pravidla, která mají zlepšit vymahatelnost. Členské státy je musejí přijmout do léta 2027.