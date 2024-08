S politiky je to jako v Jistě, pane ministře, říká končící protidrogový koordinátor

před 3 h hodinami

Interview ČT24 – Jindřich Vobořil (zdroj: ČT24)

Boj s drogovým byznysem nevzdávám, ale chci do toho jít jinak, prohlásil v Interview ČT24 odstupující národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Chtěl by nyní vytvořit think-tank, který se mimo jiné zaměří na toky peněz v obchodu s drogami. Odmítl také, že by se vládní strany dohodly na jeho konci ve funkci po jeho slovech ohledně nálezu kokainu na toaletách sněmovny, podle něj se na svém odchodu domluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Poté, co nález kokainu v Poslanecké sněmovně vyšel najevo, Vobořil uvedl, že tato látka není v dolní komoře žádná novinka. Předseda ANO Andrej Babiš ho pak označil za „magora“ a vyzýval premiéra, aby Vobořila „okamžitě vyhodil“. Svým vyjádřením o kokainu Vobořil ale urazil i některé koaliční politiky. Dlouhodobě na jeho odchod tlačili vládní lidovci. Označovali ho za „drogového koordinátora“. Vobořil, který bude nadále poradcem předsedy vlády, svá slova hájil, i když uznal, že si je mohl nechat pro sebe. „My všichni víme, že kokain se užívá, že se užívá v České republice v nějakém procentu lidí, obzvlášť lidí, kteří mají peníze, víme, že to je víc v Praze a víme, že to občas bylo i ve sněmovně. Neříkám, že všichni poslanci užívají kokain, věřím, že významná většina ne,“ prohlásil. Dodal ale, že užívání kokainu ze strany politiků není žádná jeho domněnka. Politici se na jeho konci ve funkci nedohodli, odešel sám po normální domluvě s premiérem, zmínil také. „Jsem dost svébytný na to, abych se rozhodl, kdy budu rezignovat,“ řekl. „Všichni mě znají, že takhle já nedokážu uvažovat a nebudu se takhle nechávat ponižovat,“ doplnil koordinátor.

Zástupné argumenty a spousta zájmů Vobořil přitom sám zvažoval, že by z funkce odešel s koncem letošního roku. „Jednoznačně jsem zvažoval změnit způsob, jak chci věci prosazovat,“ řekl. Ve vrcholné politice se setkával s množstvím kompromisů, tlaků či falešných argumentů, které mu práci komplikovaly. „Často sedíte na nějakém zásadním jednání, kde se říkají nějaké argumenty. Vy víte, že ty argumenty jsou zástupné. Reálné motivy se nedají říct, je tam spousta zájmů,“ řekl. Proto se prý vymýšlí ony zástupné argumenty, o kterých se pak vede daný spor. „Vy víte, že ten člověk, který sedí naproti vám, říká nějaké technické a legislativní důvody, a on ví, že já vím, že si to vymyslel,“ popsal.

„To je hra v politice a státní správě, kterou tam hrajete celá léta, pořád o každé věci,“ dodal. Prý se mnohokrát snažil nazvat takové obstrukce obstrukcemi a bavit se o skutečném problému, avšak s nevelkým úspěchem. „Je to prostě ‚Jistě, pane ministře‘,“ shrnul s odkazem na populární britský seriál z prostředí vysoké politiky. Politika takto vypadá ve spoustě témat, kde se točí velké peníze, myslí si. Zdůraznil ale, že se většinou nejedná o nelegální zájmy a zástupné argumenty nemusí být vždy liché. Problematiku ještě více přiblížil na příkladu trhu s cigaretami a jeho reakcí na návrh licencovat prodej cigaret v Česku. „Velké nadnárodní korporace milují regulace, protože jim to zajišťuje monopol. Jedna firma tak bude říkat: ‚To je super, pojďme to udělat‘, protože jí to pomáhá, a druhá řekne: ‚Ne, to není super‘ a bude mít nějaké argumenty,“ popsal Vobořil. Skutečný motiv za těmito argumenty je však prostě to, že jedna firma peníze ztratí a druhá je vydělá, vysvětlil. Doplnil, že s takovými argumenty často ani nepřicházejí politici, ale spíše lidé ze státní správy.

Další plány „Řekl jsem si, že v nějaké chvíli vystoupím z téhle části boje, z té hry,“ prohlásil dále Vobořil. Chtěl by se nyní tolik neomezovat v tom, jak o problematice mluví, dávat na stůl „ryzí návrhy“ a argumenty, kterým věří. „Nevzdávám to, chci do toho jít jinak,“ zmínil. To je podle něj možné, pokud rozjede think-tank a bude k věcem přistupovat z expertního hlediska a informovat takto i veřejnost.